Koleosho vuelve al Espanyol cedido por el Burnley de Alan Pace

Manolo González ya tiene un nuevo puñal para el ataque perico. Luca Koleosho, el extremo derecho nacido en EEUU con orígenes italocanadienses (es internacional sub-21 con la azzurra), regresa al Espanyol, el club al que llegó en el año para formar parte del juvenil B procedente del Reus. Hace dos años, la entidad perica lo vendió al Burnley por 3 millones de euros y ahora vuelve en calidad de cedido al cuadro blanquiazul.

La afición perica ya conoce a Koleosho, que debutó en el primer equipo ante el Granada en la última jornada de la temporada 2021-22 y marcó su primer gol en el 3-3 ante el Almería de junio de 2023, un mes antes de su marcha al conjunto de la Premier propiedad del grupo Velocity Sports Limited, liderado por el americano Alan Pace, que pronto tomará las riendas del Espanyol.

Un pivote y un central

Con contrato hasta 2029 y un valor de mercado de 12 millones de euros (según el portal Transfermarkt), Koleosho jugará cedido en el cuadro blanquiazul hasta final de temporada. Es la décima incorporación del Espanyol en un verano que aún debe deparar al menos tres incorporaciones, con las posiciones de pivote y de central como más necesitadas.

El nuevo jugador perico ha disputado 45 partidos con el Burnley entre la Premier, la Championship y la FA Cup, con un balance de tres goles y dos asistencias. Con su fichaje, la posición de extremo derecho queda perfectamente cubierta, ya que Manolo también puede alinear en esa demarcación a futbolistas como Dolan, Antoniu Roca o Jofre.