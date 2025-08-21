Koundé firma su renovación hasta 2030: "La Champions no es una obsesión, pero sí un objetivo"

Con una corbata azulgrana. Ante su fotografía y con el 2030 a las espaldas, el año hasta el que, como mínimo, espera seguir vistiendo los colores del club que ahora le adora. Jules Kounde sonreía ante la prensa el día en que rubricó junto con el presidente Joan Laporta su renovación. "Ha sido muy fácil. Tanto el club como yo lo teníamos claro. Estoy muy a gusto aquí", confesó el futbolista francés de 26 años.

Llegó en 2022 al Barça y desde entonces ha vivido un proceso de reconversión. El que llegó como central terminó consolidándose la temporada pasada como uno de los mejores laterales del mundo. Crecer y mejorar, redefinirse sin perder el origen. "Cada vez lo disfrutó más, me siento más cómodo. Siempre me voy a definir como un central reformulado en lateral. Pero estoy muy a gusto en esta posición", añadió. El francés esta temporada, de momento, no ha sido titular. Pero ve en la competencia con Eric García, su sustituto en el debut en liga contra el Mallorca, una buena lucha por la posición. "A Eric lo veo muy bien. Es lo que te hace dar lo mejor de ti. Siempre me ha gustado la competencia". "El cielo es el límite", confesó ante los medios del club. Si de algo sabe Koundé es de luchar por cosas que parecían impensables.

Jules Koundé en su acto de renovación de contrato / Jordi Cotrina

Sin duda, hay muchas cosas que le quedan por vivir el Barça. Una de ellas, poder conseguir una Champions con el equipo azulgrana. Un hito que "no es una obsesión, pero sí un objetivo". "No veo peligroso que la gente quiera que ganemos la Champions. La gente es exigente porque ve que tenemos la calidad para hacerlo. A la gente le gusta mucho el equipo y su forma de jugar. Nosotros notamos mucho eso. Está claro que es la competicion que genera más ilusión, la que tiene mas relevancia a nivel mundial. No es una obsesion, no hay que hablarlo todos los días, pero obviamente soñamos con ganarla", defendía el defensa azulgrana, que ha admitido también que se encuentra ya en plena forma.

Otro de los momentos que espera con ansia vivir es el regreso al Camp Nou. "Tengo mucha ilusión. El club ha pasado momentos difíciles. Todo no está arreglado, pero va por buen camino en todos los niveles. Espero que podamos disfrutarlo más y tener la mejor situación de los años que vienen. Es la ilusión de todo el mundo, como regresar el Camp Nou y poder disfrutar de la afición y de que cada vez pueda entrar más gente. Para nosotros, es nuestra casa. La afición le tiene mucho cariño y tiene una importancia muy grande. Influye sobre los rivales, además. Es un campo histórico, especial, grande y donde puede entrar mucha afición".

Jules Koundé en su acto de renovación de contrato / Jordi Cotrina

Desde que empezó a vestir la zamarra barcelonista, Koundé ha sentido el cariño de la afición. "No está en mi cabeza lo de ser leyenda. Eso es más algo de la gente. Pero desde que llegué he recibido mucho cariño", explicó el futbolista. El foco, más allá del que se le pone desde fuera, él se lo pone a sí mismo. "El objetivo, cada vez que empiezo una temporada, es ser mejor jugador que la temporada pasada. Soy muy exigente conmigo mismo", zanjó el lateral.