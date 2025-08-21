Un doblete de Luis Suárez mete a un Inter Miami sin Messi en las semifinales de la Leagues Cup

El Inter Miami se convirtió este jueves en el primer equipo clasificado para las semifinales de la Leagues Cup. El conjunto de Mascherano venció por 2-1 a a los Tigres, gracias a una gran actuación individual de Luis Suárez. El uruguayo anotó un doblete en detrimento de Leo Messi —no entró en la convocatoria, al estar recuperándose de su lesión muscular— que valió el pase a la penúltima ronda del campeonato norteamericano, en la que se han metido cuatro clubes de la Major League Soccer (MLS).

El equipo de Florida superó así al elenco mexicano, a pesar de que el cuadro de Guido Pizarro tenga una de las mejores plantillas de la Liga MX. No obstante, los aztecas se conformaron con un único tanto del campeón del mundo argentino, Ángel Correa: el máximo anotador de la Leagues Cup 2025.

En la primera parte, el 'Pistolero' marcó desde los once metros el primero de los dos goles que acabaría sellando en el partido (23'). En la segunda mitad, Tigres creció hasta encerrar al Inter Miami en su campo, lo que le permitió a Correa empatar el duelo. Sin embargo, una mano en el área azteca permitió al delantero uruguayo sentenciar la victoria —también desde la pena máxima— en el minuto 89'.

En otro duelo, el guardameta peruano Pedro Gallese guió la victoria en penaltis (5-6) del Orlando City contra el Toluca, campeón mexicano, después de que ambos cuadros dejasen el marcador sin goles en 90 minutos. Gallese atajó dos lanzamientos en la tanda y acertó en el turno decisivo para mandar a su equipo a las semifinales, en las que se encontrará con el Inter Miami.

Marco Reus guía hacia la victoria a los LA Galaxy

Por su parte, el Seattle Sounders y el Puebla acabaron igualmente 0-0 el tiempo reglamentario y, en los penaltis, los estadounidenses ganaron 4-3. El Sounders se medirá en las semifinales al LA Galaxy, que en el último turno del día derrotó por 2-1 a los Tuzos del Pachuca, gracias a un autogol de Daniel Aceves y un tanto del alemán Marco Reus, que tan solo fue contrarrestado por el brasileño Alemao, en el tiempo de descuento.

Esta será la segunda edición consecutiva que las semifinales son integradas solo por clubes de la MLS en el torneo que reparte tres plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf.