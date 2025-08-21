Una alpinista rusa lleva nueve días atrapada a más de 7.200 metros con la pierna rota

La montañera rusa, Natalia Nagovitsyna, se encuentra atrapada desde hace diez días en el pico Pobeda, en Kirguistán. A más de 7.200 metros de altitud, la alpinista, de 47 años, sufrió un accidente en el descenso desde la cima que provocó la rotura de una de sus piernas, según el portal ruso Meduza.

Ahora, la deportista está a la espera de que se den las condiciones de seguridad oportunas para que se efectúe su rescate. Sin embargo, las difíciles condiciones meteorológicas de la zona complican esta misión.

La alpinista Natalia Nagovitsyna, en el documental 'To stay with Khan Tengri' / Documental 'To stay with Khan Tengri'

El incidente se produjo el pasado martes, día 12 de agosto, cuando Nagovitsyna descendía por la cordillera kazaja. Posteriormente al episodio, su acompañante le otorgó los primeros auxilios, antes de bajar en busca de ayuda. Un día después, el 13 de agosto, dos montañeros la encontraron en la cima y le prestaron varios sacos de dormir, una tienda de campaña, gas y comida, una vez se dieron cuenta de que no podían socorrerla.

Sin embargo, medios rusos apuntaron el 15 de agosto que uno de ellos murió por un edema cerebral, como consecuencia de sufrir síntomas de congelación durante su descenso.

"El tiempo no permite reanudar los trabajos de rescate"

Las autoridades de Kirguistán organizaron el pasado sábado diversos operativos de rescate con helicópteros militares, aunque sin un resultado positivo, como consecuencia de un aterrizaje forzoso a 4.600 metros desde donde se encuentra la alpinista. Esta maniobra supuso un accidente que dejó tres personas heridas, incluido el piloto, y obligó a evacuar a la tripulación.

"De momento, el tiempo no permite reanudar los trabajos de rescate. Las fuertes nevadas y la nula visibilidad hacen que sea imposible utilizar aviones militares. Dos aviones del ministerio están preparados para acudir al lugar del accidente", aseguró el portavoz del Ministerio de Defensa de Kirguizstán, Almaz Sarbanov, a la agencia rusa Interfax.

La última vez que se comprobó si Natalia Nagovitsina seguía con vida fue este martes, gracias a varias imágenes ofrecidas por drones que sobrevolaron la zona: la cima del pico Pobeda está a 7.439 metros sobre el nivel del mar y es una de las cimas más altas y peligrosas de la antigua Unión Soviética.

Y es que la modalidad de Nagovitsina también la practicó su marido, Sergei Nagovitsin. Este murió en la segunda cima más alta de las montañas Tian Shan, el Khan Tengri —otro de los picos emblemáticos de Kirguistán— en 2021. Su historia que se cuenta en el documental de Dimitri Sinitsin, Quedarse en Khan Tengri.