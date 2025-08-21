Estreno incómodo
Alcaraz debutará contra el gigantón Opelka en el Open USA y podría medirse con Djokovic en semifinales
El astro murciano tiene un camino exigente con posibles duelos ante Medvedev en octavos, Shelton en cuartos y el serbio en semis.
El Periódico
El español Carlos Alcaraz, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, se estrenará en Nueva York este año contra el estadounidense Reilly Opelka, número 66 del mundo, y comparte lado del cuadro con el serbio Novak Djokovic, con el que podría cruzarse en las semifinales.
Alcaraz, número 3 del ránking mundial, también podría enfrentarse al ruso Daniil Medvedev, campeón de este torneo en 2021, en los octavos, y con Ben Shelton (n.6) en un hipotético duelo de cuartos de final, según el sorteo celebrado este jueves en Nueva York.
Sinner, en el lado de Zverev
El estreno ante el gigantón Opelka (mide 2,11 metros) no es el más fácil que podía tener el astro murciano, ya que el americano es un excelente sacador que no da ritmo de juergo y puede complicar las cosas si tiene un día inspirado en el servicio. En Cincinnati, por ejemplo, dejó fuera a Alex de Miñaur en la segunda ronda.
El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón, debutará contra el checo Vit Kopriva (n.87). Tommy Paul (octavos), Draper (cuartos) y Alexander Zverev (semifinales) podrían ser sus principales contricantes.
