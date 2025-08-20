Lo que no se vio del Real Madrid - Osasuna: "Tebas, vete a Miami", locura por "Franco" (Mastantuono) y 273 pases

El fútbol en agosto sigue teniendo tintes antinaturales, a pesar de que ya es habitual que las competiciones arranquen casi encabalgadas con el recuerdo de otras temporadas. Esto provoca que en estadios como el Santiago Bernabéu todavía se respire un aroma estival que termina por impregnar a los equipos. Sin embargo, turistas o aficionados, titulares o menos habituales, estaban ansiosos por ver rodar el nuevo proyecto de Xabi Alonso. Si algo ha conseguido el vasco en apenas unos meses es que el tiempo que ha pasado desde que se fue Ancelotti parezca un abismo.

"Cómo suena el Bernabéu"

Para el Real Madrid, LaLiga es una competición incómoda hasta que el paso de las jornadas demuestre lo contrario. El videomarcador del Santiago Bernabéu estrenó animaciones, al igual que un exterior reforzado con más láminas para permitir que el interior suene a todo volumen sin que esto suponga un incordio para los vecinos que han tumbado los conciertos. "'¡Cómo suena!", reconocía Xabi Alonso, encantado de volver al campo donde vivió tantos partidos como jugador, pero cuya perspectiva, desde el banquillo, le ha hecho cambiar de perspectiva.

Lo que no ha sufrido modificaciones es el encabritamiento de la afición blanca con el colectivo arbitral. Da igual quién sea el elegido, en esta ocasión le tocó recibir los silbidos del coliseo blanco a Adrián Cordero Vega, que hasta entonces solo había pitado al Real Madrid en cinco ocasiones. Sus decisiones fueron protestadas, a pesar de que la jugada que mayor debate generó en sala de prensa fue la del penalti de Juan Cruz sobre Mbappé. “En directo me pareció clarísimo que no había nada. Volviéndolo a ver, Mbappé pisa a Juan Cruz y luego le da, tiene la pierna reventada de esa jugada. No hay ningún penalti”, lamentó Alessio Lisci, técnico de Osasuna.

Los jugadores del Real Madrid y de Osasuna guardan un minuto de silencio. / SERGIO PÉREZ / EFE

Desde el entorno de club blanco existe una cruzada contra todo lo que tiene que ver con una Liga que consideran compiten en desigualdad de condiciones. El lamento más amargo fue el de la falta de descanso y pretemporada, una idea que transmitió el propio Xabi Alonso en rueda de prensa, aludiendo a la salud de los jugadores. Aunque la controversia más reciente tiene que ver con el Barça-Villarreal que LaLiga tiene planeado jugar, con el consentimiento de la RFEF, en EEUU. "Tebas, vete a Miami", fue el cántico reformado que se escuchó desde el fondo de animación.

Previamente, un sentido silencio minuto de silencio por Javier Lambán, expresidente de Aragón, "un gran aficionado madridista", así como por los que luchan en los incendios que asolan España y por los socios fallecidos. Detalles que están siempre en el proceder de un club que guarda respeto y siempre sabe posicionarse, como demostró la temporada pasada con la ayuda continua a los afectados por la DANA.

"No seas Ancelotti"

Volviendo al protagonista del corifeo, lo normal y sintético es simplemente desear que Tebas se vaya, pero ahora en el Bernabéu le ponen un destino concreto. Fue la sintonía de un campo todavía en pretemporada la que determinó el pulso de un encuentro cuya gran finalidad era ver a las nuevas caras. El más deseado, por la novedad, fue Franco Mastantuono, un jugador que en apenas unos días se ha convertido en uno de los favoritos de Xabi Alonso. "Se nota que me gusta, ¿verdad?", respondió cuando la prensa le inquirió sobre el rápido debut, que tuvo lugar en el minuto 68.

Algún aficionado impaciente, con recuerdos de Vietnam en la mente, gritaba al poco de empezar la segunda parte: "Xabi, no seas Ancelotti, ¡haz cambios!". El tanto desde los once metros de Mbappé apaciguó a la masa blanca, que, en cuanto vio calentar al ex de River, se echó encima de él con el cántico "Franco, Franco, Franco". Chascarrillo o no, el caso es que el nombre de pila del argentino se va a escuchar mucho en el Bernabéu, porque tanto su entrenador como el club se han encargado de ponerle arriba en el cartel de fichajes.

A fin de cuentas, Mastantuono es un jugador de ataque. Los que más fácil tienen caer en gracia a la afición a poco que metan un gol o hagan un par de recortes como los que hizo el argentino en su carta de presentación. El Bernabéu prefiere quedarse con eso y las carreras a la presión. Lo de 273 pases para cinco disparos a puerta todavía no lo tiene asimilado. Un dominio apabullante con el balón que le recuerda a los viejos tiempos de su eterno rival, el Barça, que convirtió la posesión en el arma más eficaz. Xabi Alonso también fue alumno de Guardiola, por lo que además del 'Mourinhismo' en el discurso, la era recién comenzada también trae una nueva manera de ganar.