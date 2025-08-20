Cuándo empieza la Vuelta Ciclista a España 2025: horarios, fechas y etapas

Llega la Vuelta Ciclista a España para acaparar las miradas del mundo del ciclismo. La competición más laureada del deporte de la bicicleta en España, que celebrará su 90ª edición del 23 de agosto al 14 de septiembre, se compone de 21 etapas y cuenta con una distancia total de 3.151 kilómetros.

Esta temporada, La Vuelta partirá a los pies de los Alpes italianos, desde la región del Piemonte: lugar que acogerá las tres primeras etapas, a pesar de tener a Turín como punto de partida en la jornada inaugural. Después, los corredores pasarán por el municipio transalpino de Alba, la localidad del Limone Piamonte para acabar la tercera etapa entre San Maurizio Canavese y Ceres, con el objetivo de cerrar así un recorrido que continuará en Francia.

El país galo es uno de los cuatro territorios (Italia, Francia, Andorra y España) que albergarán la competición internacional. En el caso nacional, la carrera recupera la ascensión al Angliru, el alto de la zona de Asturias, que vivió la victoria de José María ‘Chava’ Jiménez en 1999, así como de Alberto Contador en 2008 y 2017. Asimismo, en el mapa se incluyen el Picón Blanco (Burgos), los Lagos de Covadonga (Asturias) y el Portillo de Lunada (Cantabria). Por último, la carrera pondrá fin con su 21ª etapa en la localidad madrileña del Alalpardo.

En la Vuelta Ciclista 2025, donde la distribución de las etapas es variada —cuatro etapas llanas (una con final en alto), seis de media montaña, cinco de montaña, una contrarreloj individual, tres onduladas con final en alto y dos días de descanso— se postulan como favoritos, por supuesto, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma), que viene de perder el Tour ante el ausente en la Vuelta Tadej Pogacar, el español Juan Ayuso (UAE Team Emirates) junto a su compañero de equipo, el portugués João Almeida, o Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que regresa después de su caída en el Giro.

Fechas y horarios de La Vuelta 2025

La Vuelta Ciclista a España se podrá ver en abierto en España vía RTVE Play y los diferentes canales de RTVE o la página oficial de la competición. También en los canales 1 y 2 de Eurosport emitirán todas las carreras del calendario ciclista 2025. Por otro lado, las fechas y lugares de salida y llegada de las 21 etapas de la competición son las siguientes: