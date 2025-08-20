De Chen a Alan

Los jugadores del Espanyol, durante su triunfo ante el Atlético en Cornellà. / RCD Espanyol

Desde el pasado domingo tengo la sensación, llamémosle corazonada, de que algunas actitudes de los nuevos propietarios nos van a traer cosas buenas, o muy buenas.

Esas sonrisas cómplices de J. J. Watt [exleyenda de la NFL y socio de Alan Pace] en la previa del Espanyol-Atleti tomando una birra, mezclándose con la masa perica, reconozco que me han puesto palote y si hablamos de implicación ha sumado más que nueve años de Chen Yansheng.

J. J. Watt, exleyenda de la NFL y socio de Alan Pace, en Cornellà. / RCD Espanyol

Es el vecino de tu tienda en el camping a quien le pides una escalera y sin nada a cambio coge su 4x4 y recorre 50 kilómetros para traértela. Por compartir hobby o por lo que sea. Este es el tono que me generan estos tíos. Pero... Tan solo hemos ganado tres puntos, o tres puntazos. También los analizaré cuando perdamos tres partidos seguidos y comprobemos cómo gestionan la crisis cuatro americanos apasionados del deporte espectáculo en una competición española.

No caeré en la trampa fácil de rajar de la etapa de Chen. Conviene recordar que nos salvó de la desaparición como entidad y que íbamos lanzados a empezar de nuevo compitiendo desde cuarta catalana (enfrentándonos contra un Ronin FC cualquiera) y además con otro nombre: Atlètic Espanyol, Real Club Fútbol Espanyol, o lo que sea. Y lo fue por una gestión inapropiada de los gestores del pasado y que nadie de los de aquí fue capaz de reunir la pasta necesaria para salvar la nave. Alan, 'que som catalans y la pela es la pela'.

El inversor asiático vino a hacer negocio y nueve años después no marchará en olor de multitud, por varias razones, pero mi agradecimiento absoluto por evitar el hundimiento de una entidad centenaria.

Esa victoria desde la épica ante todo un Atleti nos refuerza muchísimo. A menudo pienso que con todas las connotaciones especiales que reúne este club, si toda la pericada (sí, toda) fuésemos en el mismo barco remando en la misma dirección, estoy convencido de que alcanzaríamos cotas deportivas extraordinariamente altas. Y ahí seguimos, orgullosos a punto de cumplir 125 años, tlc. Tocando los cojones.