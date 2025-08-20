El Barça se ha asegurado Montjuïc toda la primera fase de la Champions por si no reabre el Camp Nou

Se echa el tiempo encima y el nuevo Camp Nou sigue sin poder abrirse. Ya no pudo cumplir la directiva de Joan Laporta el plazo fijado para que el trofeo Joan Gamper se jugara el pasado 10 de agosto en el nuevo estadio. Y ahora por si acaso, el club se asegura tener reservado Montjuïc, su hogar de alquiler en las dos últimas temporadas, para disputar la primera fase de la Champions, según ha avanzado Mundo Deportivo. Es el plan B que, en realidad, se trata del plan A de la junta de Laporta, que ve como todos sus planes iniciales han quedado difuminados por el retraso en las obras.

Debía abrirse, y de forma parcial, el nuevo Camp Nou en noviembre de 2024, coincidiendo con el 125 aniversario de la fundación del club. Las obras seguían, y a paso más lento de lo previsto, las grúas de Limak, la multinacional turca, dominaban el paisaje y el gran acto para conmemorar tan señalada efémerides se celebró en el Gran Teatre del Liceu. Ni se pisó el Camp Nou.

Tampoco en enero de 2025, otra fecha de la directiva. Ni en febrero. Ni siquiera en marzo, la opción que parecía más prudente lanzada desde el interior de la junta. Y así, nueve meses después, hasta llegar al Gamper, anunciando pomposamente por el club incluyendo al presidente Joan Laporta como el actor principal de un spot publicitario. Al final, el Barça-Como se jugó en el Estadi Johan Cruyff.

No se sabe donde se jugará el Barça-Valencia

Ahora, ante el temor de que el nuevo plazo tampoco se cumpla, la directiva azulgrana ha activado el plan B firmando con Barcelona de Serveis Municipals (BSM) el acuerdo para garantizarse la carta del Estadi Olímpic Lluís Companys en Montjuïc hasta febrero.

O sea incluiría toda la primera fase de la Champions. Hasta un posible play-off para entrar en los octavos de final del torneo europeo. Con esta medida, el club tiene en la mano lo que pide la UEFA: jugar los cuatro encuentros de esa liguilla inicial y ese play-off en un mismo estadio.

El Estadi Olímpic acoge el viernes 12 de septiembre un concierto de Post Malone lo que frustra la opción de que el duelo contra el equipo valenciano se juegue allí

En ese pacto no aparece, sin embargo, el Barça-Valencia, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga, previsto para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre. Aún no ha definido la patronal de los clubs esa fecha definitiva. Y se desconoce, por lo tanto, donde se jugará ese partido, a pesar de que se han manejado varias opciones.

No se conoce el escenario porque el viernes 12 debe celebrarse un concierto de Post Malone en la montaña olímpica, por lo que la junta de Laporta, que no ha informado a los abonados sobre todos estos retrasos, busca alternativas.

Sin los permisos todavía

Necesita, eso sí, para reabrir el Camp Nou recibir el Certificado Final de Obra (CFO), requisito imprescindible para saber si el Ayuntamiento de Barcelona concede la obligada Licencia de Primera Ocupación. Sin esos permisos, que siguen sin llegar a poco más de tres semanas del debut del equipo de Flick en su estadio, todo se complica.

Una imagen de las obras del Camp Nou. / FCBARCELONA

Y se ha enredado de tal manera el caso que la directiva de Laporta ha desandado el camino trazado y abre, otra vez, la puerta de Montjuïc, con el consiguiente impacto negativo en sus cuentas. La idea del presidente era abrir el nuevo Camp Nou de forma parcial, acogiendo, al menos, a 27.000 espectadores en Gol Sud y Tribuna.

Lejos, muy lejos de los 60.000 aficionados que anunciaron en el momento en que se debía jugar el Gamper. De ahí la necesidad, tanto económica como deportiva, que tiene el club de volver a su casa de verdad, algo que resulta todo un misterio cuando quedan solo 25 días para que se juegue el primer partido oficial de la temporada (Barça-Valencia). ¿Dónde? Nadie lo sabe. Ni el club.