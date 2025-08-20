Amanda Gutiérrez, presidenta saliente de FUTPRO: "El fútbol femenino no avanza porque la gente no trabaja"

El fútbol femenino tiene muchas referentes. Futbolistas que han hecho más visible este deporte, que han luchado cada día contra obstáculos enormes. Pero también hay personas, como Amanda Gutiérrez (Barcelona, 1991), que serán siempre líderes y referentes por haber formado parte de un momento histórico que ha cambiado para siempre nuestra sociedad. La que ha sido presidenta de FUTPRO durante 4 años, anunció hace días que no se iba a presentar a la reelección del sindicato mayoritario del fútbol femenino. Por primera vez desde que se hizo pública su decisión, la impulsora del movimiento “Se Acabó” habla en EL PERIÓDICO sobre estos años y hace balance de lo vivido.

¿Cómo ha vivido los días posteriores a hacer pública su salida?

La teníamos pensada o meditada desde hace muchos meses. Siempre crees que ya estás preparada para cuando va a llegar el momento, pero realmente es complicado de gestionar. Al final, FUTPRO es un proyecto que, aunque siempre he dicho que no es mío, lo fundé yo junto con las futbolistas y lo tiré adelante durante cuatro años con muchísimo sufrimiento y trabajo. Ahora dar un paso al lado para permitir que lo que siempre ha sido FUTPRO pueda consolidarse, no deja de ser bonito, pero también difícil. Han sido días con esa dualidad de emociones, por un lado, contenta, y por otro lado, esa tristeza.

¿En qué momento se plantea que acabó su etapa?

Para mí, marca un antes y un después la firma del convenio colectivo. Ahí estuve reflexionando mucho. Además coincidía con que yo acababa de ser madre hacía poquitos meses, y es verdad que yo pensaba: 'Guau, lo que yo estoy firmando ahora es un pasito más para que mi hija, que casualmente además he tenido una niña, pueda tener un futuro mejor si decide ser futbolista profesional'. Pero también pensé en todo lo que hablamos cuatro años atrás con las jugadoras. Cuando decidimos crear FUTPRO teníamos unos hitos muy claros: mejorar las condiciones de la selección absoluta y del convenio colectivo. Con la firma en enero, ya lo habíamos hecho. Y ahí ya tuve un momento de reflexión de decir: ‘Ostras, toda mi checklist se ha cumplido’. Y por el camino han ido apareciendo otras, pero hemos cumplido con creces todo lo que me habían mandado. Entonces ahí te lo replanteas.

Las elecciones del sindicato eran en septiembre.

Yo, por estatutos, limité el cargo porque no quería que pasara como pasa en muchos sitios, casi siempre federaciones, donde tienes cargos eternos y están estos señores de 70 para arriba que no entienden que tienen que soltar el poder. En FUTPRO está limitado y solo puedes estar tres mandatos. Yo podría haber continuado. Pensé que, siendo coherente conmigo misma y con lo que siempre he dicho, el sindicato debía liderarlo una futbolista. Y salió la oportunidad de que así fuera, como si hubiera sido planeado. Y di un paso al lado.

Hablamos en la primera entrevista que dio como presidenta de FUTPRO hace 4 años. ¿Cómo ha cambiado esa Amanda?

Creo que muchísimo. No sabía a todo lo que me enfrentaba. Cuando yo cogí este cargo, pensaba que iba a ser como... Yo era una ingenua. Pensaba que esto iba a ser maravilloso, porque todo mundo me estaba diciendo: "Qué interesante este sindicato, os apoyamos un montón". Tenía una expectativa de cómo iban a ser las cosas, que para nada ha sido así. Me he encontrado obstáculos por todas partes, gente que no solo no nos apoya, sino que ha mentido. Se han inventado cosas sobre mí. Ha habido ataques personales hacia mí. Me han infantilizado, obviamente, y me han tomado por una niñata.

Una palabra bastante habitual recientemente en el fútbol femenino.

Exacto. Y, sobre todo, y lo que siempre me ha dado más rabia, es eso de: ‘¿Qué hombre hay detrás de ti? ¿De quién eres? ¿De Tebas? ¿De Rubiales?’. Han sido golpes muy duros que yo no me esperaba para nada y para los que no estaba preparada. Pensaba: 'Oye, yo no soy nada de todo esto, yo solo soy una abogada que tiene la confianza de las deportistas, que me han puesto ahí ellas, y estoy intentando hacer las cosas lo mejor que puedo'.

Se dio de bruces con una realidad que le decepcionó.

Me di cuenta de una gran realidad. Y es que el fútbol femenino no avanza porque la gente no trabaja. Y cuando llegas tú, nueva, a un organigrama en el que hay una estructura que no avanza porque nadie trabaja… Automáticamente se empieza a señalar. Si yo he mejorado las condiciones de la selección absoluta femenina es porque a los que había antes ni se les ocurrió ni les interesó hacerlo. Les estás retratando, les estás recordando que ellos estaban para la foto, pero para nada más. Eso ofendía tanto a esa gente que, cosas de la vida, la mayoría eran hombres, que al final se traducían en ataques hacia mi persona y a quitarme valor.

¿Qué es lo que más le ha fastidiado?

Una de las cosas que más me dolió, al principio, era el conformismo de las futbolistas. Eso es algo que me costó mucho comprender. La cantidad de jugadoras que estaban permitiendo según qué situaciones, ya sea de la falta de profesionalización de sus clubes o incluso hemos visto casos de violencia o acoso laboral. Ver ese conformismo por parte de ellas me costaba mucho. Como le digo, yo era muy inocente, yo pensaba que antes de nacer FUTPRO las jugadoras no hacían nada porque no sentían el respaldo. Cuando nació FUTPRO pensé: "Ya está". Y me encontré un panorama muy distinto. Con jugadoras muertas de miedo que incluso salían públicamente a decir que para ellas 16.000 euros al año estaba bien. Claro, pensaba, ¿Cómo posible? ¿Cómo puede haber este conformismo? Luego aprendes cómo es la vida en realidad, sales de esta burbujita tuya tan bonita y tan de Disney de pensar que la gente es reivindicativa y te das cuenta que no.

Habla del miedo. Está muy presente en muchos aspectos para la mujer en la sociedad.

La gente al final tiene miedo, sobre todo de las mujeres. Tenemos miedo de pedir cosas, porque siempre se nos ha dicho que no podemos pedir, tenemos que agradecer lo poquito que nos dan. Ahí me di cuenta de que hace falta una educación a las mujeres, no solamente en el sector del fútbol, en todos los sectores, para que aprendamos a coger. Ya es que ni siquiera es pedir, tenemos que ir y coger. Pero no lo hacemos. Y me costó horrores asumir y entender esto. Porque al final yo siempre me he considerado una mujer que sí que ha cogido. Yo no he pedido permiso.

Ha puesto mucho de su parte para que las futbolistas dejen de tener miedo, también para denunciar públicamente casos de acoso como el del Alhama o el de Jenni Hermoso. ¿Cree que es uno de sus grandes logros?

Puede ser. No he hecho esta reflexión, la verdad. Las jugadoras sí que sienten una confianza conmigo de contarme según qué cosas. He tenido muchas conversaciones en las que me cuentan muchas situaciones, la verdad que horribles, que ellas están viviendo, que muchas veces no se acaba traduciendo en una denuncia por ese miedo. Pero yo, mi proceso de aprender a entender los procesos de cada una de ellas, también he aprendido a ver qué necesitan. Y muchas veces necesitaban ser escuchadas. A veces más que de presidenta y abogada me he sentido psicóloga. Pero ahí he estado, para escucharlas, para entenderlas, para ayudarlas cuando ellas se sintieran preparadas. Y lo que yo quiero que suceda es que esto continúe.

Uno de los momentos clave durante su presidencia fue el Caso Rubiales. ¿Cómo lo vivió?

Veníamos de un momento de separación máxima. Creo que nunca se había visto a las jugadoras tan separadas como hasta el Mundial. Jugadoras que no habían ido, jugadoras que sí, y FUTPRO en medio. Intentando entender la posición de cada una de las futbolistas. Era muy complicado. Yo no estaba aquí para juzgar a ninguna. Todas querían lo mismo, simplemente querían hacerlo de diferentes formas. Y lo habían hecho solas. Entonces, estaban superseparadas. Y cuando ocurrió lo del Mundial algo pasó en ellas también, hicieron clic, y no daban un paso sin que FUTPRO antes lo hubiera meditado y estudiado. Se notó la diferencia, el mensaje potente de unidad que dimos. Que hablaran todas bajo una sola voz.

Siempre fue un lema para usted.

Siempre he defendido el mismo mensaje: 'Juntas es cuando podemos hacer las cosas, pero solas no'. Porque ellos juegan al dividir y vencerás. Y cuando digo ellos, me refiero a cualquier sector. Dividir y vencerás, siempre. Si tú no quieres que las mujeres avancen, divídelas. Y lamentablemente, siempre lo he dicho, es demasiado fácil dividirnos. Tenemos nosotras que ser un poco más inteligentes y aprender a jugar a ese juego, aunque no nos guste. Y yo a ellas se lo decía: tenéis que jugar a ese juego. De hecho, ya se vio cuando pasó lo de Las 15 [las futbolistas que se declararon no convocables para la selección española], que el ex seleccionador Jorge Vilda las cogió una a una para hablar con ellas. Separadas. Divide y vencerás, estaba claro.

Y no quería que se repitiera tras el Mundial.

Por eso, cuando Jenni quiso hablar, le dije: ‘Espérate, porque no vas a salir sola’. Ahí fue cuando sacamos ese comunicado que me costó sangre, sudor y lágrimas. Fue muy complicado, porque cada jugadora tenía sus miedos, que además estaban fundados. Porque viniendo de donde veníamos era totalmente creíble que una jugadora tuviera miedo de: 'Si yo saco este comunicado, igual no vuelvo nunca más'.

Algo parecido está pasando ahora.

Exacto. Ahí como presidenta, como líder del sindicato, lo gestioné de la mejor manera que pude. Hablaba con ellas y les decía: 'Nosotras no te estamos pidiendo que pongas tu nombre aquí, solo te estamos diciendo que vamos a salir a hablar con este mensaje y tú puedes decidir si pones tu nombre o no. Y lo que tú quieras estará bien'. Conseguimos un movimiento único que era unirlas a todas. Y ahí fue cuando por primera vez en la historia, una institución tan grande como la Federación tembló de miedo, porque ahí se dio cuenta de que sin nosotras no hay fútbol.

Y cambió la mentalidad de toda una sociedad, a nivel global.

Me he dado cuenta, a raíz también de mi comunicado de que no continuó, que mi trabajo está muchísimo más valorado fuera del país que dentro. En España todavía hay muchísima gente que tiene muchísimo resentimiento a todo lo que yo he logrado, que no quiere reconocer todo lo que he hecho y que intenta no hablar del tema. Pero fuera de España sí que hay un reconocimiento, no solo por parte de futbolistas, sino por parte de instituciones e incluso de gobiernos. Es algo que lamentablemente no me pasa aquí en España. Y esto es, en parte, por este debate que se creó y que yo aproveché. Si no se aprovechaba jamás iba a hablar de esto.

Pasó algo y con ello cambiaron cosas.

Choca por completo el modus operandi de lo que pasa en España. Normalmente en España pasa algo y cuando es contra una mujer, y cuando de lo que se habla es del consentimiento, se cuestiona: ‘¿Qué haría? ¿Cómo iría vestida?’. Y todo ese rollo que siempre se suelta. Y luego pasamos página. Pero aquí lo que hicimos fue paralizar todo un país y varias partes del mundo que estaban siguiendo muy cerca lo que estábamos haciendo.

Estos 4 años has superado muchos palos en las ruedas y críticas basadas en el odio.

Tengo todas las papeletas para que muchísima gente me odie. Soy mujer, joven, yo tenía 29 años cuando empecé en FUTPRO, lesbiana, he jugado a fútbol... Además, abogada que no se calla. Yo estaba en reuniones delante de gente y decía lo que opinaba. Sin tapujos, sin hacer política, que es lo que se hace mucho en las altas esferas del mundo del fútbol. Nada más que política. Yo chocaba constantemente con estas personas. Iba a reuniones, sobre todo al principio, y me decían: ‘Amanda, esto no funciona así. Lo que tenemos que hacer es esto y lo otro para luego salir a la prensa y decir esto, esto y lo otro’. Y yo: 'No voy a salir aquí a decir esto si es mentira'. Piensan más en la foto de después o en el titular que va a dar la prensa o en el rédito económico que van a llevar sellos en sus bolsillos, más que en ellas.

Luchar contra el aparentar y el postureo también ha estado ahí.

FUTPRO nunca ha hecho un comunicado sin antes haber hecho algo. Porque estoy harta de ver instituciones que no paran de hacer comunicados donde no dicen absolutamente nada. Y realmente no han hecho nada. Haces un comunicado de tres líneas: "Condenamos a fulanito de tal”. Pero: ‘¿Has hecho algo?’. No, solo condenas. Pues tu condena no sirve de nada.

¿Cómo se vive en una lucha cuando muchas veces tienes que luchar contra una pared?

Es muy complicado. Cuando pasó todo lo del Mundial, acabábamos de aterrizar en Australia. Lo primero que hice fue hablar con el Gobierno y decir: ‘¿Qué vais a hacer?’. Veníamos a hacer una ley del deporte en la que FUTPRO había participado y habíamos puesto que los besos no consentidos fueran calificados como sanción muy grave para permitir la inhabilitación de la persona. Yo lo pregunté básicamente por decir: ‘Voy preparando la denuncia’. Pero es que no querían hacer nada. Decían: ‘¿Sabes qué pasa? Que no podemos, porque tal y como está ahora redactado, hay que hacer un desarrollo reglamentario de no sé qué’. Lo dije en una entrevista y ellos se cabrearon conmigo. Tuvo que intervenir la FIFA, que fue quien protegió a Jenni.

El convenio otro de los hitos de su presidencia, pero no fue nada fácil.

Cambiamos cada capítulo. No ha habido ni un solo capítulo del convenio que no haya sido mejorado. La parte más complicada fue el sueldo. Después hubo otras cosas más sencillas, como lo de las botas. Hasta que nació FUTPRO, las jugadoras que no tenían patrocinador se tenían que pagar las botas. Y unas botas son 300 euros, si usas dos pares de botas durante la temporada, por ejemplo, son 600 euros. Si tu sueldo eran 16.000 euros al año, no estás para gastarte eso. Entonces, ¿qué hice yo? Se me ocurrió la idea de que las botas son material de trabajo. Pues vamos a ponerlas en el convenio’.

Hay esa dicotomía entre avanzar pero ir tarde a la vez.

Como con las elecciones a la presidencia de las Federaciones deportivas. Tenía que cambiar la normativa para que se contemplara una liga profesional masculina y una femenina, para que así haya asambleístas mujeres y hombres. Así es como en 2024 teníamos por primera vez en la historia a futbolistas mujeres votando al próximo presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿2024? ¿Es que esto qué? Por un lado, estoy contentísima porque es la consolidación de muchísimo curro que yo me pegué a raíz de lo del ‘Se Acabó’. Pero después pensaba: ‘Estamos en 2024. Tu veías a Cata Coll, Ona Batlle, Patri Guijarro, que con asambleístas yendo a votar por primera vez y yo decía: ¿Cómo podemos ir tan tarde y que esto funcione así de mal?’.

Si FUTPRO no existiera, no estaríamos aquí.

Probablemente no. Eso es verdad.

Eso forma parte de un legado. No sé si es consciente.

Para nada, porque sigue habiendo mucho trabajo. Sigue habiendo jugadoras embarazadas con miedo. Yo misma he sido madre y no existe la conciliación. Una de las cosas de las que me dado cuenta es que la futbolista está rodeada de gente que se aprovecha de ella y que por eso tiene mucho recelo a confiar a lo mejor en gente externa. Están muy engañadas y no son conscientes de cuál es su realidad. Por el amor de Dios, que se quiten la venda de los ojos y entiendan que al final el club se va a querer aprovechar de ti sí o sí, porque eres un activo. Tu agente también, tu liga también. Y todo lo que esas personas hagan corresponde a unos intereses que no son los tuyos. El deporte se hace alrededor de los deportistas, no con ellos.

¿Si echa la vista atrás, como ve estos 4 años?

Han sido cuatro años tan atropellados... No salíamos de una y nos metíamos en dos más. Mis cuatro años de mandato para mí se traducen en haber ido apagando fuegos. Y ahora espero dejarle a Marta Perarnau [la futbolista catalana que tomará su testigo en el sindicato] un camino mucho más llano para poder hacer una nueva lista de cosas por hacer, y seguir mejorando lo que aún se tiene que mejorar.