Es soñar, pero la era Flick-Lamine podría reproducir la etapa Guardiola-Messi

Uno tiene que hacerse cargo de las dudas de los demás, de sus inquietudes, sinsabores y, sobre todo, sus miedos. Al fin y al cabo (y eso no deberíamos olvidarlo jamás ¿verdad?), estamos hablando de fútbol, lo más importante de las cosas menos importantes de nuestra vida.

Y lo primero que hay que hacer es ser compresivos con los demás. Imaginar, bueno, no, nada de imaginar, ya está ocurriendo a 625 kilómetros de la plaza de Catalunya, que el Real Madrid, su poderosísimo presidente Florentino Pérez y buena parte de esa afición que un día de noviembre de 2005 tuvo, en la persona de Juan Sánchez Gómez, el ‘señor del bigote’, la viva representación del señorío blanco cuando, con su hijo Juan Rubén, aplaudieron a rabiar la actuación de Ronaldinho (0-3 y dos goles del crack brasileño), teme que estemos a las puertas de una nueva ‘era blaugrana’.

Y, cuando digo que hay que entenderlos es porque lo que les puede pasar (bueno, en realidad ya les pasó LaLiga última, que perdieron demasiado fácilmente ante el revolucionario equipo de Hansi Flick) es, tal vez, la reproducción de la ‘era Guardiola-Messi’ en manos de Hansi Flick y Lamine Yamal. Una versión moderna (los ‘guays’ serían Pep y Lamine) de aquel equipo que jugaba a ciegas y de maravilla y que lo ganó todo. Cierto, debió ganar más Champions, pero no estuvo mal, no.

Un Barça en situación caótica, sin estadio ni 'fair play', sin poder inscribir a sus futbolistas, aprovecha la herencia del maldito pasado maldito pasarle la mano por la cara al todopoderoso Real Madrid del no menos poderoso Florentino Pérez

Sé que me están entendiendo, no digo que reflexionen como yo, no, pero piensen que ese club majestuoso, rico, rico, que tiene el dinero por castigo y las ayudas urbanísticas y administrativas que precise, que ha reconstruido el Santiago Bernabéu sin dejar de jugar en su estadio y que, después de ganar más Champions, esperó pacientemente, casi sin rechistar, mientras los demás nos reíamos, la llegada ¡por fin! de Kylian Mbappé, el profeta, el goleador del fin del mundo, va y se encuentra que el eterno rival le pasa la mano por la cara, siendo el club más caótico del milenio.

Temer lo que les está pasando y/o les puede pasar, es digno de análisis. Tú eres Florentino y ves que Joan Laporta hace lo que le da la gana, reparte comisiones, endeuda al Barça hasta el 2.050, como poco, paga de intereses de la deuda más que cualquier presupuesto de muchos equipo de Primera División, engaña a la patronal con múltiples triquiñuelas, no tiene ‘fair play’ nunca, ni 1x1, el Gobierno le inscribe futbolistas estrellas, no tiene estadio y el que tiene no sabe cuando podrá ocuparlo, juega donde puede y, pese a todo, gracias a la herencia del pasado (cosa que Laporta y su séquito jamás reconocerán: hasta Trincao es del pasado maldito), tiene el mejor equipo de España.

Hansi Flick dialoga con Lamine Yamal, en Son Moix, el pasado sábado. / JOAN MATEU PARRA / AP

Peor, mucho peor (para el madridismo sociológico, claro). Nadie, nadie, habla de Kylian Mbappé. Nadie. Ni siquiera Madrid, que se pasa el día hablando de lo que es y será, cómo juega y cómo divierte, Lamine Yamal. Bueno, claro, hablan de eso y de sus collares de oro y diamantes, fiestas, yates y demás, para ver si, alzando la voz, el muchacho se desvía y toda esta historia, es decir, la era prometida, si viene abajo.

La clave era Messi

Porque si algo tiene esta historia es que toda, toda, la presente y el sueño futuro están basados, fundamentados, paridos sobre Lamine Yamal y al chaval parece encantarle el reto, posiblemente por eso ha aceptado, de buen grado, someterse a los designios del equipo de fuerza de Flick y mejorar su cuerpo poco a poco. Por eso ha aceptado llevar el 10 y por eso es perfectamente consciente de que su sitio es el Barça, el lugar donde muchos, no solo Ronaldinho, no, sobre todo Leo Messi, se convirtieron en referencia mundial.

No deberíamos olvidar que, al margen del extraordinario equipo que logró construir y engrasar Pep Guardiola, magnífico en todas las líneas del campo, el ‘mister’ de Santpedor no se cansa de recordar, de pregonar, de insistir que, sin Messi, nada de todo lo ocurrido hubiese sido posible. Es por ello que estamos en la línea de poder reproducir un sueño así.

Después de años y años de espera, la aparición del goleador del fin del mundo, el francés Kylian Mbappé, queda totalmente eclipsada por Lamine Yamal, otro niño de La Masia, como lo fue el prodigioso Leo Messi. Ya nadie habla de Mbappé

Cierto, estamos a 19 de agosto de 2025 y no tiene sentido (bueno, esto no deja de ser un artículo, puro entretenimiento ¿no?), abrir el tarro de las esencias y dibujar un mundo ideal, excesivamente tentador. Pero como ya ocurrió, como ya lo vivimos y guardando las distancias, tal vez las similitudes que despuntan en la rigurosa manera de trabajar de Flick con referencia al gran Pep (le falta que la cigüeña hubiese depositado al alemán en la chimenea de La Masia), muchos se las adivinan también en Lamine con referencia a ‘D10S’.

Una cosa sí les digo: Lamine tiene el mismo gol que Leo ¿verdad?, controla el balón en posición de extremo derecho, se lanza camino del semicírculo del área sorteando rivales y lanza un zurdazo impresionante a la escuadra derecha del meta rival. Ese gol, que era muy fácil de detectar, era imposible de evitar, sigue viviéndose, iba a decir en el Camp Nou ¡ingenuo de mí!, cuando juega el Barça. Ese Barça que mete miedo en Madrid. No por hoy, sino por el futuro (largo).