La RD del Congo debuta en los entrenamientos del Barça

Este martes, la República Democrática del Congo ha debutado en los entrenamientos del Barça. El acuerdo que se oficializó el pasado 30 de julio hasta la temporada 2028-29, por el cual se comprometía a lucir su nombre en la parte posterior de las camisetas de entrenamientos. Por ello, el club azulgrana percibirá un total de 44 millones, once por cada una de las temporadas que dure el acuerdo. La estampación aparece en la parte trasera de las camisetas de entrenamiento de todos los deportistas del Barça y este martes la han estrenado los jugadores de Hansi Flick.

Esta acción es una de las partes que contempla el acuerdo con con el gobierno de la República Democrática del Congo, un país controvertido por el momento conflictivo que vive, y al que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España recomienda no viajar "por la inestabilidad de la región" y los "episodios de violencia contra extranjeros" que se registran. El país africano ha llegado a un acuerdo con el Barça para promover "la cultura y la innovación deportiva". Una justificación que se le hace complicada de entender, viendo la situación actual del país.

Lewandowsky y Hector Fort durante el entrenamiento / Marc Graupera

República Democrática del Congo tiene entre 109 y 113 millones de habitantes millones de habitanttes, con cerca de 20 millones en la capital. En cuanto a territorio, segundo país más grande de África (solo detrás de Argelia), casi 5 veces el tamaño España. "Si no has estado en la RD del Congo, no has estado en África. Es donde tienen el sufrimiento en la cara. Son caras, incluso las de los niños, que reflejan sufrimiento. Es el horror. Gente por todas partes. Parecen hormigas. Todo caótico. Es un país muy rico en materias primas, pero no hay normas de nada", contaba a EL PERIÓDICO Pere Gallego, representante de deportistas, a la República Democrática del Congo, territorio que ha visitado en más de 25 ocasiones en los últimos años.