Miguel Guitérrez ficha por el Napoles y deja el Girona
El Girona FC y el SSC Napoli han llegado a un acuerdo para el traspaso de Miguel Gutiérrez al conjunto italiano, vigente campeón de la Serie A.
Desde su llegada en el verano de 2022, Miguel ha sido una pieza clave en el crecimiento del equipo, sumando 112 partidos oficiales con la camiseta del Girona FC, así como 6 goles y 19 asistencias. Su talento, compromiso y profesionalidad han sido fundamentales en algunas de las mejores páginas de la historia reciente del Club, incluyendo la clasificación europea y una histórica temporada en Primera División.
"El Girona quiere agradecer a Miguel su trabajo durante estas tres temporadas, en las que ha demostrado ser no solo un excelente jugador, sino también un gran compañero dentro y fuera del vestuario. Le deseamos toda la suerte en su nueva etapa en el fútbol italiano", explica la entidad gironina en un comunicado donde informa del traspaso de Miguel Gutiérrez.
