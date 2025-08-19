Lewandowski se asoma a su cuarto (y último) capítulo con el Barça

Tiene 36 años. Y se perdió el cómodo triunfo del Barça en Mallorca por lesión. Así, mirando a sus compañeros desde su casa en Barcelona, inició Robert Lewandowski su cuarto (y último) capítulo azulgrana. Hijo como fue el delantero polaco de la primera gran palanca activada por el presidente Joan Laporta se asoma ahora a sus meses finales.

Pudo irse el exjugador del Bayern Múnich el verano pasado a Arabia Saudí, pero decidió quedarse en Montjuïc, convencido de que Flick, con quien coincidió en el Bayern Múnich, le devolvería la calma perdida en su tempestuosa convivencia con Xavi, el técnico que llegó a pedir su salida.

Se quedó Lewandowski y quien se marchó fue el propio Xavi. Al ‘nueve’, ejemplo de fichaje rentable (101 goles en 147 partidos), a pesar de las elevadas críticas que levantó su fichaje en el verano de 2022 cuando se daba por amortizado su rendimiento en Baviera.

Tres años, dos Ligas (una, la de Xavi, llevaba su firma y la de Ter Stegen, la del 1-0; otra con Flick, rescatando su mejor versión) avalan la rentabilidad de su contratación. Costó 45 millones de euros más cinco en variables. Y Deco, que ha reformado la plantilla de inicio a fin en los últimos mercados, no se ha planteado la llegada de un ‘nueve’ de talla mundial, escaldado, además, como quedó por la fallida apuesta por Vitor Roque

Lewandowski, en el entrenamiento del Barça posterior al triunfo en Mallorca. / FCBARCELONA

Ni siquiera este verano, asumido que Lewandowski encara las últimas curvas, se planteó el Barça la llegada de otro goleador. Si acaso eligió a Marcus Rashford, valioso por su polivalencia -puede el inglés jugar en cualquier posición del frente de ataque-, para darle minutos de descanso al polaco, escoltado por la eficacia de Ferran Torres, el mejor aliado que ha podido encontrar.

Los grandes 'nueves' se van a la Premier

No tenía tampoco dinero Deco para acudir al mercado en busca de un ‘nueve’, piezas que son cada vez más caras, atraídas en su inmensa mayoría por la Premier. Ahí ha terminado, por ejemplo, Sesko, el goleador que interesaba al director deportivo azulgrana, ha terminado en el Manchester United, quien ha desembolsado 85 millones de euros al Leipzig para llevárselo.

Arteta, tras meses y meses de largas y complejas negociaciones, ha fichado a Viktor Gyökeres, el goleador sueco del Sporting de Portugal, por 63 millones más 10 en variables. Y el Liverpool sacó a Hugo Ekitiké del Eintracht de Frankfurt previo pago de 90 millones.

Lewandowski y Marc Casadó, en el entrenamiento del Barça posterior al triunfo en Mallorca. / FCBARCELONA

Cifras todas ellas inaccesibles para un club como el Barça que tiene problemas para inscribir a sus fichajes, llegando al límite como se ha demostrado con Joan Garcia y Rashford. No había margen económico alguno para fichar al ‘nuevo Lewandowski’.

Química con Lamine Yamal

Y le corresponde a Flick ir gestionando este cuarto, y último, capítulo del polaco, cuya relación con Lamine Yamal, la verdadera estrella del proyecto, ha evolucionado de la tensión inicial a la complicidad actual, como si fueran amigos de toda la vida. Dobla Robert (36) la edad de Lamine (18), pero han encontrado un punto de encuentro saludable que alcanzó su cima la pasada temporada completada con la generosidad y el gol que aportó Raphinha.

Lewandowski saluda a Lamine Yamal al abandonar el césped cuando empezaba el trabajo del grupo. / Valentí Enrich / SPO

Pero Deco sabe que tiene un año por delante para encontrar ese delantero reputado que permita vivir el ‘pos Lewy’ con tranquilidad. No será tarea nada fácil porque el mercado no le ofrece muchas alternativas (Kane ya se fue al Bayern Múnich; Haaland es feliz en Manchester con Guardiola y Mbappé tardó años hasta que se vistió de blanco) y aquellos que él querría (Isak igual termina ya este mismo verano en el Liverpool) no estarán dentro de unos meses-

Pendiente, eso sí, Deco de que Julián Álvarez se canse del ‘cholismo’ (juega, marca y lo quitó en Cornellà ante el Espanyol, dos minutos antes de que Pere Milla castigara la cobardía del técnico).Contratado el portero para la próxima década en la figura de Joan Garcia el gran desafío para la dirección deportiva azulgrana es encontrar el ‘nueve’ que haga sonreír a Lamine, el imán que puede atraer a cualquier goleador.

Mientras, Lewandowski, un verdadero fanático del cuidado de su cuerpo, cincelado en los últimos años a base de gimnasio para alargar su exitosa carrera deportiva, busca rebelarse, un año más, contra su edad.