El Barça presenta su tercera equipación con la que homenajea el sextete de Guardiola

El FC Barcelona presentó este martes la tercera equipación para la temporada 2025-26. Una indumentaria que se inspira en la camiseta naranja que el conjunto azulgrana lució en la final del Mundial de Clubes en diciembre de 2009. Un título que levantó el Barça de Pep Guardiola y supuso la consecución de un sextete "histórico", según expresa la entidad azulgrana mediante el comunicado con el que anuncia su nueva camiseta.

Una zamarra en la que predomina el color "mango brillante", como también en los pantalones y medias. Igualmente cuenta con detalles en azul marino "en forma de franjas en el cuello, la espalda", así como "filetes que dibujan una forma geométrica en la parte frontal", tal y como comunica la entidad culé. Los logotipos de Spotify y Ambilight TV, en el caso masculino, y el de BIMBO en el femenino, adquieren este último color.

Asimismo, la nueva equipación alternativa del Barça hace un guiño al pasado, ya que "es un modelo que rescata la esencia de la gama de productos deportivos Total90 que la marca Nike popularizó a principios de los 2000". La indumentaria, que se enmarca bajo el lema y campaña 'Definimos el mañana', prentende rememorar las victorias del equipo azulgrana. Esa parte "del éxtasis deportivo de 2009". Sin embargo, también se centra en las que vendrán en el futuro.

"El espíritu de aquel histórico sextete inspira a los hombres de Flick y marca el rumbo de una temporada 2025-26 que promete mucho en el ámbito deportivo. Unas aspiraciones que vienen impulsadas por las ganas de ganar de un equipo joven que encuentra en una afición entregada el mejor aliento para llegar a la cima", concluye el club sobre su nueva equipación, ya a la venta para el público general.

El Barça viste de naranja once años después

Además de la camiseta del Mundial de Clubs en 2009, el FC Barcelona también ha vestido otras equipaciones alternativas de color naranja. La de esta temporada será la octava en su historia. Una tendencia que comenzó en el curso 1991-92, cuando el Barça conquistó su primera Champions League en 1992, en Wembley. Posteriormente, este color volvió a aparecer en las campañas 1997-98 y 1998-99 con Van Gaal en el banquillo.

Momento en el que Ronald Koeman chuta a portería, en el gol que supuso la victoría en la final de Champions frente a la Sampdoria (0-1). / JORDI COTRINA

En la época más reciente, el Barça de Frank Rijkaard también lució el naranja en la temporada 2006-07, así como el de Guardiola —durante la final del ya mencionado Mundial de Clubs—, el de Tito Vilanova en la 2012-13 y el de Luis Enrique en la 2014-15: curso en el que la entidad azulgrana consiguió el segundo triplete de su historia. Once años después, el FC Barcelona recupera de nuevo el naranja: no solo tratando de rememorar los éxitos pasados, sino también de escribir unos nuevos.