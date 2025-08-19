Acuerdo entre Youssoupha Fall y el Barça por una temporada más

El Barça y el jugador Youssoupha Fall han llegado a un acuerdo para la continuidad del pívot senegalés durante la próxima temporada 2025/26, después de firmarse una oferta de renovación por un curso más.

Durante su primera temporada en el Barça, Fall jugó un total de 63 partidos y siempre puso el bien colectivo por delante del individual. Creció en Senegal siendo un gran aficionado del Barça y viste con un gran orgullo la camiseta azulgrana. "Culers, estoy muy feliz por continuar en el Barça la próxima temporada. Daré lo mejor de mí para vosotros y para el equipo", ha dicho Fall en un mensaje dirigido a la afición desde Dakar.

El general manager, Juan Carlos Navarro, destaca que Fall "ha demostrado desde el primer día que quiere ser jugador barcelonista". "Siempre hemos valorado su continuidad porque es muy querido por los compañeros y por el Club". Y añade: "para nosotros es fundamental contar con jugadores que realmente quieran estar aquí y hagan un esfuerzo por evidenciarlo". Navarro también explica que la renovación de Fall también ha estado condicionada por el proceso de confección de la plantilla: "El dibujo del equipo con Jabari Parker y otros potenciales movimientos condicionaban la confección del equipo y, en particular, del juego interior. A medida que han ido avanzando las semanas, hemos podido sumar a Fall. Y esto nos satisface mucho."