Las secciones del Barça, damnificadas por el 'fair play': "La intención es seguir siendo competitivos"

Hacer cuentas en Can Barça es complicado. Ser un club polideportivo con un equipo masculino en una liga que le da exactamente igual lo que eso implica hipoteca muchas decisiones de la entidad. Si bien es cierto la complejidad de la gestión de las cuentas del Barça, esta temporada las secciones han sido las más damnificadas. Para cuadrar los números, la directiva ha ejecutado un aval de 7 millones para poder subsanar una desviación, que en gran medida viene del coste del staff del primer equipo masculino, el filial y el fútbol formativo. Sin embargo, ese déficit ha repercutido en las secciones, no en el masculino. "Apostar al máximo con lo que se tenga", fue la conclusión que defendió Xavi O’Callaghan, responsable de Deportes Profesionales del FC Barcelona.

Fairplay y aval de 7 millones

"El Fair Play es una medida de La Liga que intenta calcular qué masa salarial deportiva tiene cada club. Esta es una parte del presupuesto. La masa salarial es todo aquel concepto que aplica al pago de los deportistas del club: los sueldos, las variables, las primas, la Seguridad Social, las amortizaciones de traspasos... No tiene nada que ver con el gasto ordinario o los ingresos", intentó concretar Xavi O’Callaghan en una rueda de prensa donde desde la entidad han querido detallar cómo afecta el fairplay a todas las secciones del club. En la comparecencia ha puesto sobre la mesa las cantidades que maneja la entidad y ha detallado a que se destina cada parte del presupuesto fuera del primer equipo masculino.

Para poder estructurar las cuentas, estas se dividen en dos grandes grupos. Los activos inscribibles y los no inscribibles. Los primeros son aquellos que LaLiga tiene contabilizados, es decir, la plantilla del primer equipo masculino junto a Hansi Flick y su segundo, Marcus Song. Todo el resto de costes, van en la carpeta de no inscribibles. En este gran cajón, hay diferentes carpetas. Una por cada sección además del Barça Atlétic, fútbol formativo y el resto de staff del primer equipo. El presupuesto total de los gastos no inscribibles es de 95 millones de euros, teniendo en cuenta que un tercio de ellos van destinados al staff de Hansi Flick, filial y fútbol formativo.

Hansi Flick es presentado como nuevo entrenador del FC Barcelona. / EFE

Para poder cuadrar las cuentas, la directiva ha hecho efectivo un aval de 7 millones para compensar una desviación en esa partida no inscribible. "Lo que te dicen es: ‘Si tú no avalas, te quito masa salarial inscribible’. Por eso, se avala, para proteger al primer equipo”, reveló Xavier O’Callaghan durante la rueda de prensa. Estos 7 millones pretenden revertir un déficit que tiene la entidad para poder llegar al equilibrio económico que viene directamente de la estructura del fútbol masculino (esos activos no inscribibles) que han supuesto un mayor gasto del presupuestado.

Situación del femenino

Uno de los equipos más afectados por la situación económica del club es el femenino. La salidas (6 hasta el momento) se han hecho para aligerar masa salarial, que este año está en 13.75 millones respecto a un presupuesto que no se ha aumentado. Mismo recursos, destinados a menos futbolistas debido al aumento de valor de mercado. Y ahí reside el problema. "Ha habido salidas porque el club ha decidido optimizar así los recursos. Tiene un millón más destinado a su masa salarial porque el mercado está inflacionado y tienes que gastar más", comentó el responsable.

Joan Laporta consuela a Alexia Putellas tras la derrota frente al Arsenal. / JOSE SENA GOULAO / EFE

Secciones

"Nos sentimos totalmente en desventaja. El baloncesto es un mercado en expansión con la aparición de Oriente Medio, en el fútbol femenino está la Premier inglesa… Eso hace que nos cueste más mantener el nivel, nos complica cada vez más las cosas", relató O’Callaghan. Si bien es verdad que el responsable de deportes profesionales remarcó que ni el baloncesto ni el fútbol femenino se han excedido esta pasada temporada por lo que hace a sus presupuestos, estos deben ajustarse más para la presente campaña. Para el presente curso, la masa salarial de las secciones es el siguiente: 28,750 millones en el baloncesto, 13.75 M el femenino, 7.5 M el balonmano, 4 M el futbol sala y 2M el hockey patines.

La obligación no es ganar, es competir

Los objetivos se adaptan a las posibilidades y se ha tomado un nuevo teniendo en cuenta la situación actual de la entidad. "Ganar no se puede ganar siempre pero competir es lo que exige esta junta", señaló O’Callaghan. "La intención es seguir siendo competitivos. Si miramos históricamente, no siempre el club que más gasta es el que gana. No hay que ser el que más paga para competir. La junta hace un esfuerzo par asignar a las secciones un presupuesto a cada sección. En ninguna sección, comparado a nivel europeo, no seremos el equipo que gasta", añadió.