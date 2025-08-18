Rashford: "No veo ninguna razón para que este Barça no gane todos los títulos"

Marcus Rashford ha explicado sus primeras sensaciones como jugador del Barça a SPORT y El Periódico en una entrevista conjunta, la primera que da a un medio español desde que llegó. Este martes por la mañana se publicará la entrevista completa, pero aquí ya puedes conocer un pequeño avance de las reflexiones de Rashford, uno de los grandes nombres del mercado del Barça de este verano.

El delantero británico asegura que se ha encontrado con un equipo que está listo para poder ganar la Champions. "Este equipo tiene las bases para lograrlo, si no no habrían ganado tres trofeos la temporada pasada. La mentalidad y motivación son altas, no veo ninguna razón para no ganar todos los trofeos que disputamos. Para mí, este equipo está listo para ganar. Solo quiero ayudar como pueda. La temporada es larga y el fútbol impredecible, pero el equipo y el cuerpo técnico tienen el tipo de mentalidad fuerte para enfrentar cualquier reto".

Rashford ve al equipo preparado para superar la temporada pasada y está encantado de haber coincidido con una generación liderada por Lamine. El británico está impresionado con el talento y la mentalidad de los jóvenes y tiene predilección por Pedri. Rashford está disfrutando del equipo y asegura que la mejor manera de adaptarse es tener minutos y disfrutar. "La razón principal por la que juego es ganar. Y para ganar necesito estar feliz, porque así juego mi mejor fútbol".

Para lograr sus objetivos se ha encontrado con el que dice es el mayor talento con el que ha jugado. "Como persona, Lamine es un chico de 18 años, siempre divertido, riéndose, gastando bromas con los demás. Y como futbolista es un talento top. Lo más sorprendente es lo maduro que es para su edad. Cómo piensa y juega. Está muy por encima de su edad. Sí, seguro. Si no lo gana este año, lo ganará en el futuro. Seguro que puede ganar el Balón de Oro".

Rashford también destaca la figura de Flick como una de las claves para entender el éxito de este equipo. "Es muy comunicativo y directo, lo que es importante especialmente con muchos jugadores jóvenes. La dirección tiene que ser clara. Su motivación es alta para hacerlo mejor que la temporada pasada, por eso creo que el equipo tendrá éxito. Es un entrenador especial que sabe cómo trabajar con jugadores especiales".

También muestra su lado más personal en una entrevista donde destaca la confianza que se ha impuesto para tener éxito en su carrera y en su vida. Este martes podrás disfrutar ya de todo el contenido.