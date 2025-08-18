TENIS

En directo: Sinner - Alcaraz en la final del Masters 1000 de Cincinnati

El choque de la pista central del Lindner Family Tennis Center es el decimocuarto enfrentamiento en el circuito entre el tenista español y el italiano

El tenista español, Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz conquistó este lunes el Masters 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) por primera vez en su carrera tras el abandono del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título.

