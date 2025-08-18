Cuándo empieza la Liga Endesa 2025-26: calendario, debuts y horario de los clásicos

La Liga Endesa presentó este lunes su calendario de 34 jornadas para la temporada 2025-26. Una campaña, que comenzará el fin de semana del 4-5 de octubre —una semana después de que se dispute la Supercopa en Málaga— y vivirá su primer clásico entre el Real Madrid y el Barça en la jornada número 14 del campeonato. Es decir, el 3 o 4 de enero, según comunicó la competición. Por contra, la pelea por el título empezará el martes 2 de junio y se prolongará hasta finales del mismo mes.

Sin embargo, para llegar a cumplir este objetivo, los equipos deberán empezar con buen pie la máxima competición del baloncesto nacional. Para ello, el Barça debutará en el Roig Arena contra el Valencia Baket en la jornada inaugural, mientras que el Real Madrid, vigente campeón, hará lo propio ante el Dreamland Gran Canaria. En la jornada 2, se verán las caras el Baskonia y el Real Madrid, con otros ocho equipos estrenándose ante su afición.

Son los casos de los siguientes enfrentamientos: Bàsquet Girona-UCAM Murcia, BAXI Manresa-Coviran Granada, Dreamland Gran Canaria-Unicaja, Joventut Badalona-Casademont Zaragoza, MoraBanc Andorra-La Laguna Tenerife, Río Breogán-Valencia Basket, Surne Bilbao Basket-San Pablo Burgos y el derbi Barça-Hiopos Lleida. Más adelante, algunos de los nuevos fichajes de esta temporada se reencontrarán con sus antiguos equipos.

En el panorama culé, Tornike Shengelia, nuevo fichaje azulgrana, se medirá al Baskonia en la séptima fecha. Después del primer parón por la ventana FIBA, será el turno para Ricky Rubio. El base del Masnou regresará al Palau Blaugrana —esta vez vistiendo los colores del Joventut 16 años después— el fin de semana del 20 y 21 de diciembre. Será en la jornada 11.

Ricky Rubio durante su presentación con La Penya / Zowy Voeten

En la 14, programada para el 3 y 4 de enero de 2026, se disputará el primer clásico entre el Real Madrid y Barça, en el Wizink Center. Ya el 24 y 25 de enero, en la fecha 17, se decidirá la configuración final de equipos clasificados para la Copa del Rey, con partidos como el Barça-La Laguna Tenerife, el Baskonia-Joventut, el Unicaja-UCAM Murcia y el Dreamland Gran Canaria-Valencia Basket.

Tras la Jornada 20 será el turno de la Copa del Rey Valencia 2026 (19-22 febrero) y, a continuación, llegará la segunda ventana FIBA, por lo que la competición se reanudará el fin de semana del 7 y 8 de un marzo marcado por la vuelta del segundo clásico, con el Barça-Real Madrid en la jornada 23 (21-22 marzo).

Las jornadas 33 (23-24 de mayo) y 34 (del 28 al 30) dictarán sentencia y decidirán la fase regular y el cuadro final de 'playoff' de la Liga Endesa: una competición que terminará entre el 22 y 28 de junio, en función del número de partidos necesarios para cerrar las eliminatorias de semifinales y final.