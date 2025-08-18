Dr. Jekyll y Mr. Flick

No solo es el más listo, también es el más astuto. En la ordenada Heidelberg nació un caballero del fútbol, meticuloso, educado, casi británico en sus maneras: el Dr. Jekyll Flick. Un hombre de pizarra limpia, obsesionado con el pressing asfixiante, el orden táctico y unas transiciones relampagueantes que harían llorar de emoción a un ingeniero alemán. Un tipo perfecto que está acabando una obra: “Así se construye un campeón de Champions, desde cero”.

Flick es en realidad, el entrenador ideal: educado, sonriente, y capaz de recitar el discurso completo de la armonía futbolística sin un atisbo de duda. Una especie de doctor en ciencias de la pizarra que te habla de morder, controlar y ordenar un fútbol ofensivo como si estuviera leyendo un folleto turístico de su Baden-Wurtemberg: pulcro, bonito, armonioso y con cerveza helada al final del camino.

Pero no nos engañemos, detrás de ese traje bien planchado aparece el otro Flick, el que quiere que oigamos lo que en realidad no piensa. Ese Mr. Hyde Flick que piensa una cosa en privado y luego, cuando encienden los focos, cuenta lo contrario. Porque cuando el sábado, públicamente, se quejó de no haber ido al 1000 x 100 los 90 minutos, en realidad sabía que habían hecho lo correcto ya que de haber forzado, podríamos estar lamentando algún disgusto gigantesco. El Mallorca, ofendido por su propia torpeza, buscaba peligrosamente la bronca: Darder jugaba sobreexcitado, Dani Rodriguez con una violencia inquietante, Muriqi emulaba a Bruce Lee… No. El Barça hizo bien de dar un paso atrás ante tanta tensión y un resultado ya garantizado, aunque Mr. Hyde-Flick dijera (de cara a la afición) lo contrario. Entendámoslo, una cosa es lo que quiere, otra lo que necesita, y finalmente, lo que debe trasladar a los medios. No sufran: todo en orden.

Al final, el Barça no tiene solo un entrenador, tiene un equilibrista. Un tipo que desayuna convicción germánica y cena marketing barcelonista. Robert Louis Stevenson ya lo predijo en su obra. Willkommen, Dr. Jekill. Bienvenido, Mr. Hyde…