David Plana (CEO de Camiral): "No se puede descartar la construcción de un tercer campo para acoger a la Ryder"

La Ryder Cup es la competición golfística que atrae a más público y hace muchos años que su campo le esperaba. ¿Cómo ha sido el proceso?

Ante todo hay que decir que hemos tenido la suerte de tener este campo. Hoy es un resort pero que cuando nació era sólo un campo de golf. Diseñado por Ángel Gallardo y Neil Coles, que eran golfistas y gente que ama el golf. Y que ya estaba pensado para acoger a la Ryder Cup que fue a Valderrama, pero que por cuestiones de tiempo y presupuesto se escapó. También optamos a la Ryder que se hizo en Roma en 2023. Hicimos una candidatura muy buena, pero no pudo ser. Sin embargo, antes de Covid, Guy Kinnings, hoy CEO del European Tour Group y de la Ryder Cup, vino y nos dijo que nuestra candidatura era espectacular, y que querían que aquí se jugara una Ryder siempre que nos dieran una serie de condicionantes. En los últimos años hemos estado trabajando mucho, y no ha sido fácil. Había que poner de acuerdo a muchas partes - gobierno central, Generalitat, diputaciones, ayuntamientos, federaciones...- que se han desalineado muchas veces antes de encontrarnos.

¿Quién lidera el proyecto?

La organización de la Ryder Cup quiere un país, una ciudad y un sitio donde hacerlo. El proceso inicialmente lo lidera la federación, porque ya hubo una candidatura anterior. Que venga a Cataluña, a Caldes, es un gran éxito teniendo en cuenta que hoy el golf donde mayor crecimiento tiene en España es en Andalucía y Madrid; se han tenido que sortear muchas cosas.

Pero tengo la sensación de que, más allá de la política, el mundo del golf había bastante consenso de que el mejor sitio para hacerla estaba aquí.

Nuestro punto fuerte, además de tener un gran campo, es que acumulamos una experiencia organizativa que otros no tienen: hemos acogido tres Opens de España, otras pruebas del DP World tour y durante muchos años la fase final de calificación para optar a entrar en el circuito europeo se ha realizado aquí. Cuando te dicen que no a una Ryder, como ocurrió en el 2015, es un proceso que deja marca. Los años 2016 y 2017 fueron complicados para nosotros, no hicimos eventos internacionales. Pero desde el European Tour Group y de la Ryder Cup nos animaron. Querían que se hiciera aquí, siempre que hubiera una serie de condicionantes.

¿Qué papel juega en todo ello el propietario de Camiral, Denis O’Brien?

Si no tienes a una persona como Dennis O’Brien habría sido muy complicado. Es una persona que acepta los retos. Recuerdo en un consejo de administración que él apunta a que ya se han acogido tres Open de España y pregunta «qué más podemos hacer». Alguien dice la Ryder Cup, pero más en broma que nada más. Pero él asume ese proyecto. Y esto es una inversión a muy largo plazo. Nosotros no somos organizadores, sólo cedemos las instalaciones, hoteles incluidos. ¿Cómo lo recuperamos? nos pone en un mapa mundial de campos que han acogido la Ryder Cup, donde tanto los precios como la tipología de cliente que viene nos aportará ingresos en el futuro.

En Valderrama todavía tiene repercusión la Ryder que se hizo en 1997

Y eso que son un campo privado pero todos los campos de su entorno lo notan. .Todos los aficionados al golf saben que la última Ryder se hizo en Roma. Estas cosas no ocurren en otros deportes, y supone un reconocimiento de marca brutal que nos se consigue con todo el dinero del mundo.

Hace unos días, el presidente de la Federación Española de Golf, Juan Guerrero-Burgos, aseguraba en un podcast que de aquí a 2031 había tiempo suficiente para construir un tercer campo de golf, que sería ideal. También se ha hablado de una fusión de los dos campos actuales para realizar un recorrido que pueda acoger al público que vendrá. ¿El tercer campo es un proyecto que está sobre la mesa, o lo descarta?

En la vida nada se puede descartar. Nosotros tenemos los terrenos, creo que en el Plan Territorial hay encaje, tenemos agua regenerada para regar. Nosotros no lo descartamos, pero entiendo que están las administraciones públicas tienen mucho que decir. Ahora comienza la carrera. Sin el tercer campo, las instalaciones actuales sufrirán un poco para acoger a la Ryder Cup, pero debemos analizar todas las posibilidades. Sería ideal es diseñar un campo desde cero, que permitiría acoger a más espectadores y sería mejor por temas de seguridad. Si no lo tenemos, nos adaptaremos, pero quizás no quepan tantos espectadores como en Roma o París. Tendremos una competición brutal, y si planteamos un evento con restricciones, puede parecer una contradicción. Aquí están muchos actores en juego. Está la Ryder Cup, que hará unas recomendaciones, y propondrá alternativas de mínimos, también están las administraciones que han sido inversores y partners de esta aventura. Ellos nos han dicho que debe ser sostenible y con impacto social, y por eso se han hecho cosas que no se han hecho en otros sitios.

Hablando de inversión pública. Hay quien critica las aportaciones de las administraciones al proyecto, tomando como referencia el fracaso que supuso la Copa América en Barcelona.

La Copa América tiene una semana de repercusión. Hoy no hay gente que venga a Barcelona para navegar en el campo de regatas donde se celebró la competición. Aquí, la competición será también de pocos días, pero la repercusión será muy elevada. Lo será antes con pruebas de alto nivel, porque seguro que las tres competiciones del DP World Tour que se realizarán antes de la Ryder vendrán algunos de los mejores jugadores del mundo. Pero la repercusión será importante a largo plazo, porque traerá a mucha gente a Girona. Ryder es una oportunidad que, bien aprovechada, dentro de 30 o 40 años el nombre de Camiral y de Girona para los golfistas del mundo querrá decir algo.

Desde grupos ecologistas y algunos partidos políticos también se ha criticado mucho la apuesta por Ryder, con críticas al golf por su modelo medioambiental. ¿Qué les diría?

Somos una empresa que emplea a 500 personas, que funciona íntegramente con agua reciclada del propio complejo y de una parte de la del municipio de Caldes. Una cosa es el prejuicio que puede generar a determinados colectivos el tipo de gente que juega al golf, pero no debería haber críticas a la gestión medioambiental. El campo es un espacio natural preservado. Yo soy de Fontetam vengo de familia de campesinos, y conozco bien a la fauna. En Camiral hay grivias, un pájaro de la familia de los zorzales, que no se encuentra en otros puntos del país porque son muy apreciados por los cazadores. También tenemos nutrias en nuestros lagos. Llevamos 15 años con biólogos en plantilla sólo dedicados a ello. Y no hemos hablado de ello para que no nos acusen de 'greenwashing', pero tenemos la conciencia muy tranquila a nivel medioambiental.

Más allá de Ryder, ¿qué proyectos tiene Camiral? ¿Existen posibilidades de nuevos desarrollos urbanísticos?

La primera fase de Camiral, que eran los dos campos de golf, los dos hoteles y la parte inmobiliaria, ya está completamente agotado. Quedan 8 unidades inmobiliarias por construir de las 400 previstas. Si tenemos más terrenos. El próximo año espero que en la parte más al norte, dentro del municipio de Vilobí, donde estaban los campos de entrenamiento del Girona FC, acabar de hacer una transformación para crear un campus deportivo similar al que tenemos en Quinta do Lago (Portugal). Este verano, por ejemplo, hemos tenido las selecciones inglesas de fútbol y rugby, también han pasado equipos de la Premier League. Para Camiral, el golf es importante, pero también otras cosas, como un centro de convenciones, un wellness center, que es una referencia, con una cámara de criología y una cámara hiperbárica. Son instalaciones que deben ayudarnos a ser un destino muy potente a nivel deportivo. También planteamos un nuevo lago natural, donde realizar actividades como canoa, kayak o padle surf..Tenemos terrenos para ampliar instalaciones deportivas, pero somos conscientes de que esto sólo es posible si es un proyecto sostenible.