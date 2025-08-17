PREMIER LEAGUE
Pincha el Chelsea y gana el Arsenal al United
El equipo de Arteta se impone con un gol de córner en Old Trafford frente a un Manchester que no ha cambiado aún su sino negativo
Joan DomènechJoan Domènech
Periodista
Periodista. Título de Entrenador de fútbol nivel A. Deportista vocacional. Tras retirarme como futbolista, empecé a trabajar en Mundo Deportivo (12 años, 1988-2000). He asistido a cuatro Mundiales y cuatro Eurocopas. Coautor de varios libros. Miembro del colectivo ‘Periodistes Solidaris’ y 'Amics de Johan'.
El Arsenal superó la prueba de fuego que le presentaba el debut en la Premier League. El Manchester United la suspendió. En el mismo partido. El conjunto londinense venció 0-1 y confirmó su candidatura al título el primer día, como todos los años aunque luego acaba hundiéndose, y el United inicia el campeonato con otra decepción para su hinchada.
Acabó el partido el once local con Harry Maguire de delantero centro, buscando el remate desesperado que equilibrara el gol de Arsenal, que supo aguantar su ventaja desde muy pronto. Desde el minuto 13, cuando Riccardo Calafiori anotaba sobre la línea de gol su nombre en la autoría del tanto. Habría constado, de no mediar su postrera intervención, como autogol del meta Altay Bayindir, que despejó deficientemente hacia su portería un lanzamiento de córner. El meta turco se vio descompensado en el salto por la carga de William Saliba, que trataba de molestarle. David Raya, excelente bajo los palos del Arsenal, acentuó una de las diferencias del duelo.
Maguire acaba en el área
No ha mejorado el United, que quedó decimoquinto el pasado año, con sus fichajes. De momento. Amorim adelantó a Maguire porque sus tres flamantes delanteros no cambiaron el sino del equipo. Bryan Mbeumo y Matheus Cunha fueron titulares, y Benjamin Sesko apareció después, y el United no supo borrar el cero del casillero ante un Arsenal muy sólido, que no pudo crear ocasiones claras de gol pero tampoco las concedió.
La decepción que se vivió en Old Trafford, otra más, fue menor en Stamford Bridge. El Chelsea se estrelló frente al Crystal Palace en casa (0-0). No era un rival menor para el campeón del Mundial de Clubs. El conjunto azulgrana ha acumulado en tres meses el título de Copa y de la Supercopa.
El Palace sigue sorprendiendo
La primera ocasión para el Chelsea fue un cabezazo de Marc Cucurella que sacó bajo palos Malang Sarr. La intensidad azul no continuó, porque poco a poco el Palace supo gestionar el partido e incluso marcó. Con una falta de Eberechi Eze que fue anulada. Según la revisión del VAR, su compañero Marc Guéhi estaba a menos de un metro de la barrera en el lanzamiento. El imeta internacional español Robert Sánchez no estuvo fino ahí, pero sí después cuando desbarató un mano a mano con Jean-Philippe Mateta.
La tensión fue creciendo a lo largo del duelo y se sucedieron las interrupciones y las tarjetas, mientras desaparecían los ataques. El brasileño Estevao, que apareció en la segunda mitad, emitió destellos, pero también fue incapaz de mover el marcador.
El City es el primer líder
En el otro partido del domingo, el Nottingham Forest arrasó al Brentford (3-1) conn tres goles en el primer tiempo: dos de Chris Woods (m. 5 y 47) y uno de Dann Ndoye (m. 42). Igor Thiago marcó tarde (m. 78) para que el Brentford pudiera evitar la derrota.
A falta del último encuentro de la jornada, el Leeds-Everton de este lunes, el Manchester City es el primer líder por la goleada que infligió al Wolverhampton en su estadio (0-4). El Liverpool también marcó cuatro al Bournemouth, pero encajó dos (4-2). Entre ambos están el Sunderland y el Tottenham que vencieron por 3-0 al West Ham y al Burnley, respectivamente.
