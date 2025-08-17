Nico Williams anula la reacción del Sevilla en un duelo vibrante

Nico Williams derribó al Sevilla (3-2) en un partido espectacular en San Mamés, un encuentro vibrante en el que se adelantó el Athletic 2-0 al descanso, igualaron los visitantes en la segunda mitad tras un impresionante abordaje sobre la meta de Unai Simón y que decidido por Robert Navarro tras una preciosa jugada del extremo internacional.

Nico abrió el marcador transformando un penalti que le hizo Juanlu Sánchez y centró a Maroan para que marcase a placer el 2-0; igualó el choque el Sevilla con dos durísimos disparos, 'a lo Lamine Yamal', de Dodi Lukebakio y Lucien Agoumé; y decidió el partido un último tanto de Robert Navarro, otra vez a centro de Nico, sin duda el jugador más relevante del encuentro.

Una victoria que resarce al Athletic de su decepcionante pretemporada, en medio además de un tremendo ambiente en San Mamés en plenas fiestas de Aste Nagusia (Semana Grande) y quizás demasiado dura para un Sevilla que, aunque fue superado en la primera mitad, tuvo 20 minutos en la segunda mitad sublimes.

De inicio Ernesto Valverde apostó por el equipo esperado, con Berenguer en la media punta ante las bajas de Sancet y Unai Gómez, y Maroan arriba, en su clásico 1-4-2-3-1.

Matías Almeyda, por su parte, sorprendió con Juanlu Sánchez de titular, a pesar de que parece que el lateral sevillano puede abandonar el club y también un poco situando en la punta de ataque al nigeriano Akor Adams, inscrito en la víspera.

Comenzó dominando el conjunto bilbaíno con Nico y Areso, que ya en el minuto 1 realizó su primer centro, de estiletes. Aunque el Sevilla cuando se desplegaba lo hacía con peligro y en el minuto 5 tuvo su primera gran ocasión. Un duro disparo de Akor al primera palo al que respondió Unai Simón con su jerarquía de meta internacional.

Nico cada vez iba entrando más en calor y en el minuto 20 estrelló un balón en la espalda de un rival que supuso el enésimo corner para su equipo de una primera parte que acabó decidiendo el extremo internacional.

Aunque fue después un remate acrobático de Vivián que se estrelló en un contrario y dos sustos previos ante la meta de Simón. Éstos un centro de Lukebakio desde la izquierda que se estrelló en el palo tras dar en Jauregizar y un gol de Akor Adams que no subió al marcador porque lo marcó en claro fuera de juego.

No subió el 0-1 al electrónico y sí lo hizo el 1-0, marcado por Nico tras un desafortunado penalti de Juanlu cuando perseguía al '10' rojiblanco sin intención de hacerle falta.

Todavía marcó otro gol el Athletic antes de un descanso que le vino mejor al Sevilla, que temió por un tercer tanto en contra. Nico volvió a entrar por la izquierda y su centro dio en Castrín para dejar el balón manso en el área pequeña para que Maroan marcase a placer.

Y fue en otra incorporación de Areso en la que se marcó un tercer tanto que no llegó porque el navarro no encontró a nadie que le acompañase para aprovechar su asistencia lanzándose en plancha para centrar.

Pudo cerrar el partido en la primera gran ocasión a la vuelta de vestuarios, pero Nico se encontró con el palo con un remate apurado aunque con toda la portería para él tras una incursión de Areso que no lograron rematar ni Berenguer ni Maroan.

También un gran disparo de Galarreta se encontró con algo de por medio, en este caso la cabeza de un rival, cuando buscaba la escuadra.

Perdonó el Athletic y el Sevilla, como animado por ello, se lanzó a tumba abierta al área local, ante la cual no paró de crear ocasiones.

Dos, de Lukebakio y Gudelj, esta respondida por Simón, antes de que Lukebakio emulase a Lamine Yamal con un golazo desde lejos; y cuatro, tres de Akor y una doble de Carmona y Sow, antes de que Agoumé lograse el 2-2 con un disparo similar al del talentoso belga.

Se frenó el Sevilla tras su merecida remontada y lo pagó. Porque el Athletic recuperó el ánimo y el resuello y encontró de nuevo a Nico, que ya había lanzado una preciosa contra con 2-1 que no cazó Maroan y que está vez sí encontró rematador: Robert Navarro, en el segundo palo.

Se retiró entre ovaciones el pequeño de los Williams, Guru amenazó con el 4-2 ante Nyland y Rego bloqueó en el descuento un disparo visitante que apuntaba al empate a tres.