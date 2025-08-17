Messi marca un gol en su reaparición con el Inter Miami

Después de dos semanas de ausencia por lesión, Lionel Messi subrayó su influencia en el juego del Inter Miami. La estrella argentina fue decisiva para que su equipo venciera a Los Ángeles Galaxy en la Leagues Cup (3-1). Necesitó poco tiempo para decantar el marcador, ya que entró en la segunda mitad junto a Rodrigo de Paul.

El Inter Miami se había adelantado en el marcador gracias a un gol de Jordi Alba después de recibir una asistencia magistral de Sergio Busquets que le dejó solo frente al portero. Con el 1-0 se llegó al descanso. El Galaxy empató en el minuto 59 de la mano del delantero ghanés Joseph Paintsil. Ya habían entrado Messi y De Paul, justo en la reanudación, y en el tramo decisivo eemergióel genio exazulgrana.

Era el minuto 84 cuando Messi, que se lesionó el 2 de agosto frente al Necaxa, rompió el empate con un disparo raso y potente desde fuera del área. El balón se alojó en la red esquivando la presencia de los defensas californianos que le rodeaban. El triunfo quedó blindado con el tercer gol, obra de Luis Suárez (m. 89) después de una maravillosa asistencia de tacón de Messi.

Lionel Messi marca el segundo gol del Inter Miami entre un bosque de piernas de los jugadores del Los Ángeles Galaxy. / Associated Press / LaPresse / LAP

El gol permitió a Messi volver a colocarse como el máximo anotador del campeonato con 19 unidades, una más que el inglés Sam Surridge, del Nashville.

El Inter, que el miércoles jugará contra el Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup, se sitúa cuarto en la tabla de la Conferencia Este con 45 puntos, aunque con tres partidos menos que el líder, el Philadelphia, con 51 puntos.