España se va del Eurohockey 2025 con dos bronces

La selección española femenina de hockey sobre hierba ha conquistado la medalla de bronce en el Campeonato de Europa, que se está disputando en Mönchengladbach (Alemania), después de imponerse este domingo a Bélgica en la tanda de 'shootouts' tras el 0-0 del tiempo reglamentario.

Las de Carlos García Cuenca se repusieron de la derrota en semifinales frente a Países Bajos (3-1) y emularon al combinado masculino, que el sábado se colgó el bronce al vencer a Francia (0-2). Con ello, la selección femenina logra su cuarta medalla en una cita continental, tras los subcampeonatos en 1995 y 2003 y el tercer puesto de 2019.

Sin goles en el tiempo reglamentario

Todo tras un encuentro en el que la falta de pólvora en los 60 minutos del tiempo reglamentario obligó a resolver todo en la tanda decisiva, con cinco 'shootouts' -un duelo a ocho segundos desde la línea de 22 entre jugadora y portera- que tampoco bastaron para decidir a las ganadoras.

Los dos equipos había anotado solo un gol por bando en los cinco primeros lanzamientos, y tuvo que recurrirse a dos extra. En el séptimo, Paula Jiménez transformó el suyo y Clara Pérez se la sacó a Ambre Ballenghien para detener seis de siete 'shootouts' y convertirse en la heroína de España.

Con ello, las 'RedSticks' se cargan de moral para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y, sobre todo, para el Mundial 2026, una cita para la que se sacaron billete alcanzando las semifinales en Mönchengladbach, al igual que hizo el combinado masculino un día antes