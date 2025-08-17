Flick, más vigilante e intervencionista que nunca, alza la voz

Antes callaba. Era un silencio diplomático. Hansi Flick callaba fuera, pero exponía su autoridad en el interior del vestuario. Callaba recién llegado a un universo indómito y nuevo como el del Barça, del que no tenía referencias directas, pero conocía, eso sí, de manera detallada tras un particular y privado Erasmus en el que conversó previamente con diversas personas, Guardiola entre ellos, que sí tenían la sabiduría para conocer cualquier recoveco del corrosivo entorno e ‘intorno’, palabra inventada en su día por Txiki Begiristain en la que englobaba lo que se vive en el interior del club, que rodea a tan singular institución.

En su primer año, el alemán actuó con paciencia y tacto adueñándose del vestuario actuando sigilosamente. Ahora, nada más iniciarse la segunda temporada, Flick no es el mismo, alzando la voz cuando ve algo que no le gusta como quiso dejar claro tras el 0-3 al Mallorca. Es un técnico mucho más vigilante, temeroso de que la obra construida en el pasado -arruinó al Madrid de Mbappé y provocó el despido de Ancelotti- se evapore ahora entre el traidor aroma de la euforia por el triplete nacional: Supercopa de España, Copa del Rey y Liga.

Quejas y mensajes

No solo vigila sino que, además, no tiene reparo alguno en alzar la voz en público, algo inédito en su primer y casi perfecto curso. En un mes, coincidiendo con la puesta en marcha del segundo capítulo de su proyecto, Flick se ha quejado del estrés al que le somete la directiva de Joan Laporta llevando las inscripciones de Joan Garcia y Marcus Rashford a horas antes de pisar el vestuario de Son Moix. Lo dijo a su manera, pero lo dijo. Hace meses, se habría callado. Ahora ya no. Dijo que “no estaba contento” por esa angustia económica que ahoga al club y acaba repercutiendo en el día a día del equipo, como se comprobó en la caótica organización de la gira por Asia.

Muriqi golpea en la cara de Joan Garcia en la jugada que el VAR determinó que era tarjeta roja. / Ap / Joan Mateu Parra

Y el viernes, horas antes del estreno en la Liga, trasladó un mensaje directo a Fermín, algo nunca visto en su primer año de convivencia con la plantilla. Se quejó de la actitud del joven andaluz, al que luego elogió por su reacción, al punto de que le concedió la titularidad en Mallorca. Titularidad de quita y pon.

Apenas 45 minutos porque Fermín no brilló en Son Moix y en el descanso lo dejó en el vestuario para colocar a Dani Olmo en el césped. Otro síntoma de la competencia que se vive en el grupo donde ni Koundé, intocable en el Barça de la reconstrucción, tiene ahora el sitio asegurado. El defensa francés fue suplente el sábado porque Flick premió el “buen rendimiento” de Eric Garcia, a quien le entregó la banda derecha de la defensa en la primera jornada de la Liga.

El enojo del técnico

Una jornada que terminó con un cómodo triunfo sobre el Mallorca. Un sencillo 0-3 con goles de todos los delanteros: Raphinha anotó el primero, Ferran Torres el segundo y Lamine Yamal el tercero. Pero Flick, a quien se le vio incómodo en la segunda parte cuando detectó que su Barça decidió desconectar del partido, ya con el 0-2, y jugando contra nueve por las expulsiones de Morlanes y Muriqi. El alemán estaba enfadado porque su equipo se tomó la segunda parte libre, como si no fuera con él. Y acabado el encuentro, antes incluso de sentarse en la sala de prensa de Son Moix, expresó su enojo.

Pudo callarse, claro. Pero no quiso. Ni tampoco le interesaba. A Flick le interesaba airear su enfado para que el grupo recibiera el mensaje. Antes lo hacía en privado. Ahora escoge la otra vía. Lo traslada a la esfera exterior ("no me ha gustado el partido, no se puede jugar al 50%", dijo), consciente el técnico de que debe tener esa actitud vigilante y exigente, al mismo tiempo. No quiere que su Barça, construido en tiempo récord, transformado en pocos meses en una de las grandes referencias del fútbol europeo, se desmorone con la misma rapidez con la que se levantó.

Hansi Flick, el entrenador del Barça, en Son Moix antes del duelo liguero contra el Mallorca. / FCBARCELONA

Sabe el alemán que el segundo año como siempre recordaba Cruyff era el más difícil. Tanto para un jugador como para un entrenador. Sabe Flick que cualquier detalle de permisividad o tolerancia, por pequeño que sea o parezca, corre el riesgo de transformarse luego en un problema irresoluble.

La gestión del 'fenoméno Lamine'

De ahí su actitud. Y, sobre todo, su puesta en escena, obligado él mismo a reinventarse como gestor de una estrella de talla mundial como Lamine Yamal, a quien no ha parado de elogiar. No lo hace por sus goles, maravilloso el 0-3, un ‘Laminazo’, o sea ese zurdazo ya visto por todos al que no se halla antídoto (si acaso Sommer, el meta del Inter) ni por sus asistencias, mágica y precisa como la que sirvió a Raphinha en el 0-1 al Mallorca, sino porque está entendiendo lo que le pide. Mira Hansi al ’10’ con ojos de entrenador, profesor y, a veces, hasta de tutor porque como le pasó en su día a Rijkaard con Messi debe tutelar la gestión de un ‘monstruo’ futbolístico, de apenas 18 años recién cumplidos