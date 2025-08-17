Esther y Marina Guerrero, hermanas y medallistas: "No seríamos las mismas sin el atletismo"

Nos citamos en las instalaciones del Club Natació Banyoles, un espacio que evoca muchos sentimientos. «Las dos nos sentimos muy de Banyoles», asegura Marina Guerrero (Banyoles, 1994). Lo confirma Esther Guerrero (Banyoles, 1990). «Es que somos de aquí. Vivimos aquí: tenemos los padres, hemos crecido e ido a la escuela aquí, y empezamos a hacer atletismo en el CN Banyoles. Nos hemos formado en este lugar y, de hecho, las dos continuamos entrenando en el mismo grupo, y juntas. No es que sea un espacio idílico para entrenar, es que nuestro día a día está muy vinculado. Venimos siempre, forma parte de nuestra rutina. Hemos creado una comunidad de atletas, de diferentes niveles, que nos hace sentir como casa». Marina y Esther, la única profesional del grupo, claro, son hermanas. Hace un par de semanas tocaron el cielo juntas: la primera se estrenó en un podio del campeonato de España con un bronce en los 3.000 obstáculos; la segunda hizo más grande su leyenda con el décimo título al aire libre, el vigésimo contando la pista cubierta, y el sexto en los 1.500 metros. Ellas se toman el atletismo de maneras completamente diferentes: para Esther, es su trabajo; para Marina, un pasatiempo. Pero tienen en común la pasión.

En casa de los Guerrero-Puigdevall no existía ningún tipo de vínculo con el deporte. «Esto se origina cuando yo decido hacer atletismo, y Marina fue detrás. Eran unas extraescolares y nos apuntamos porque nuestros padres trabajaban y nos tenían que tener ocupadas hasta las siete de la tarde, la hora en que nos podían recoger», dice Esther, que empezó a ganar carreras con «siete-ocho años». Marina, pequeña, hacía las carreras con cinco años, siguiendo el ejemplo de la hermana grande. «Nos han acompañado siempre, fuera en el lugar que fuera, pero nosotras les hemos creado la afición a ellos y no ellos a nosotros. De hecho, nuestro, de mayor, se inscribió a medias maratones». Toni Guerrero es carpintero y Rosa Puigdevall es administrativa de una empresa local. Son los padres de las hermanas. «Soy muy autoexigente, y creo que este perfeccionismo lo he cogido de ellos», responde Esther, que continúa. «Pero lo soy en el deporte, que es a lo que me dedico. Mi hermana quizás no lo es tanto en el deporte, pero lo es en su trabajo. Yo lo aplico a lo que más me importa». Marina asiente, mirándola a los ojos. Es investigadora del Instituto de investigación biomédica de Girona (IDIBGI) desde 2017, donde forma parte del grupo que lidera el doctor Jordi Frigola.

Esther y Marina Guerrero muestran sus medallas del Campeonato de España. / Mar Duran / Nord Media

«Nunca me he planteado seguir a Esther», confiesa Marina. «Entreno cada día, pero como un hobby. Voy haciendo porque me gusta, sin pensar más allá». Su hermana interviene y verbaliza que «yo no tenía el sueño de dedicarme, ni mucho menos. Pero me llegaron los resultados más pronto que a ella, y tuve la suerte de que una marca apostó por mí, abriéndose las puertas del profesionalismo. Fue una consecuencia. La medalla de Marina ha llegado a los 31 años; mi primera fue con 25. Pero la gente buena ya destaca con 18. Creo que si los resultados han llegado es porque lo hemos pasado bien, en un entorno adecuado y sano, no porque hubiéramos apostado». Para no soñarlo, Esther ha competido en Europeos, Mundiales y Juegos Olímpicos, dejando su nombre grabado a fuego con actuaciones inolvidables. Ahora, con 35 años, vive un momento dulce, en que se la ve disfrutando y no sufriendo, olvidada ya su grave lesión, en paz y feliz, a punto de participar en el Mundial de Tokio diez años después de su debut mundialista en Pekín.

El premio a una trayectoria

«Si Esther no estuviera en el punto actual, en que sabe exactamente qué necesita y cómo lo necesita, yo tampoco habría llegado donde estoy llegando. Ella me alimenta, deportivamente; y para mí, es un espejo. Veo que hace lo imposible para conseguir lo que quiere, y a mí esto me abre el camino, porque intento trasladarlo a mi manera. Me facilita las cosas», explica Marina. Esther bebe agua, sonríe y dice: «Cuando se habla de deporte, siempre se habla de mí; y en el fondo, me sabe mal, porque soy la primera que cree que se lo merece. Pero no es una deportista en el sentido estricto; para ella es una parte secundaria porque no tiene ningún tipo de obligación: si hoy tiene una cena, no se romperá la cabeza y no entrenará». «Es cierto; si en una competición a Esther no le va bien, a todos nos sabrá mucho peor que si no me va bien a mí; porque la energía que ponemos no es la misma. Si una carrera me fastidia, al día siguiente tengo que continuar con mi vida e ir a trabajar», indica Marina, que en Cataluña ha impuesto una dictadura muy particular: hace nueve años que es campeona de los 3.000 obstáculos.

En el campeonato estatal disputado en Tarragona en que la investigadora catalana se hizo con su primer bronce, Esther no se perdía ningún detalle de la carrera desde el hotel de concentración, donde descansaba antes de arrasar con un nuevo oro. «No sabía qué hacer, si ir o no», afirma, y lo desarrolla: «Una cosa es coger el teléfono y ver los diez minutos de la prueba, donde ya se pueden pasar nervios, y la otra estar allí y ver el antes y el después. Quería evitar el alboroto de emociones que se generan». Ni escribiéndolo en una hoja en blanco el desenlace habría sido tan positivo. «Me alegré mucho, mucho. Hace muchos años que entrena, que está vinculada al atletismo, que pone dedicación, siempre con constancia, siendo quinta o sexta... y no se lo ha valorado. Ni aquí, ni a escala nacional. Esta medalla es un premio a su trayectoria deportiva, es un reconocimiento. Y quizás no lo necesita, porque se queda con las vivencias del día a día. De hecho, quizás incluso no lo habría podido tener a pesar de hacer exactamente lo mismo de lo que hizo. Pero a partir de ahora podrá decir que un día fue tercera de España, y esto es una satisfacción», resume.

Cada vez que la medalla aparece en la conversación, los ojos de Marina brillan. «Mientras corría era consciente de que podía hacerlo, pero a la vez, en mi interior, pensaba que era muy complicado y que no lo conseguiría. Cuando comprobé que sí, la felicidad fue extrema», recuerda. «Sí que es un premio, sí. Pero no me lo había ni planteado, y el hecho de no hacerlo ha provocado que lo viva con más ilusión. La medalla no era un deber, no la buscaba. Pero me ha venido y es una alegría». Valora que después del éxito recibió muchos 'whatsapps'. «No estoy acostumbrada. Ahí es nada la gente que se entera de estas cosas». Busca la complicidad de la mirada de su hermana, que de esto sabe un rato.

El Mundial a la vista

A principios de septiembre, Esther hará las maletas y viajará a Tokio para culminar una década mágica, e intensa, en que ha escrito páginas preciosas de la historia del atletismo. «¿Qué me pasa por la cabeza? Mira, la gente, especialmente desde este verano, supongo que por el hecho que se imaginaban que me habría retirado, me recuerda todo lo que he logrado. Que si no sé cuántos títulos, que si no sé cuántas internacionalidades... Pero yo vivo al día y no me paro a pensar ni de dónde vengo, ni qué he hecho», describe la atleta de Banyoles, que hace una reflexión sincera. «Tengo la sensación de que he olvidado Pekín 2015. Es evidente que no soy la misma, ni tengo las mismas expectativas, pero esto me ha pasado cada temporada, en que los estados de forma y los objetivos cambian. El día que esto se acabe ya miraré atrás, pero ahora tengo la sensación de que en Pekín era una niña pequeña, que era una 'yo' muy diferente a mí. No tengo un recuerdo concreto porque este deporte es muy intenso, tanto por las cosas buenas como por las malas».

La familia, con Toni y Rosa, ha viajado a París, Roma, Río o Berlín, entre muchos lugares que conservan como un tesoro. Esta vez, sin embargo, Marina seguirá el Mundial por televisión. «Ya no podemos verla en directo siempre, porque esta chica compite en un lugar diferente del mundo cada semana», expone, y anuncia. «El atletismo nos ha unido mucho, hace que nos vemos cada día». «No seríamos las mismas sin el atletismo», declaran a la vez. «No me imagino una vida sin correr, no. Sería muy diferente», clama Marina. «No creo que lo dejemos nunca. Quizás no correré los siete días a la semana como ahora, y quizás me dará igual si hago 5 o 3,30. Bien, 3,30 no haré», replica su hermana. ¿Seguro que le dará igual, esto? «Sí, sí, seguro». «Esto ya lo veremos», opina Marina. «Estoy muy cansada del reloj. He apurado tanto que cuando me marche, afortunadamente, no me quedará nada pendiente. Y después de tantos años, podré decidir cuándo me voy y por qué razón me voy», finaliza Esther.