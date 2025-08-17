El Espanyol se reivindica con una remontada épica ante el Atlético

El Espanyol habitó una piel que le sienta bien. La de un equipo regio, confiado y estoico. Hizo borrón de complejos y expectativas y jugó. Le miró a los ojos a un Atlético confiado en sí mismo, y le demostró que este año en Cornellà las cosas van a ser diferentes. Porque esa es la conjura general, el ambiente distinto que se respira en las gradas del feudo perico. No solo el cambio de propiedad ha despertado de una realidad incómoda a los aficionados blanquiazules, hay algo más. A veces no se puede explicar, no se puede hallar un detonante que demuestre dónde empezó a cambiar todo, pero en el Espanyol las cosas se viven diferente ahora.

Y contra el equipo del Cholo Simeone escribió una carta de presentación radicalmente distinta a la versión que dejó la temporada pasada. El Espanyol no fue ese equipo gris y resignado, ese que le cuesta reconocerse. Contra los colchoneros no solo sacó orgullo, también fútbol. No fue el más brillante ni el más combinativo, pero no le hizo sentir incómodo. Le discutió de tú a tú desde el inicio del partido a su rival, que se atolondró ante las embestidas del equipo catalán. Un chut lejano y tenso de Roberto sobre el cuarto de hora de partido pretendía presagiar algo más para el Espanyol.

Pero los cambios cuestan. Cambiar rutinas y redefinirse se hace con pequeños momentos, con el paso del tiempo. Y el Atlético, que también busca despojarse de la etiqueta de 'pupas', aprovechó el talento desbordante de Julián Álvarez. El argentino avisó cuando estaba a punto de cumplirse la media hora de encuentro y tan solo pocos minutos después arrolló la esperanza perica.

Plantado con las piernas abiertas tenía esa mirada fija que tanto asusta a los porteros. Decidida, convencida de que lo que tiene en la cabeza saldrá. Y cuando uno confía no solo en su potencial, sino también en su manera de hacer las cosas, pocas situaciones se le resisten. Julián empalmó el balón, que dibujó una línea preciosa mientras se acercaba como un misil a la escuadra derecha de Dmitrovic. Apenas la vio el guardameta perico antes de que llegara a la red.

Julián Álvarez, tras marcar de falta. / Enric Fontcuberta / EFE

Se hizo el silencio en el RCDE Stadium. El golazo, una auténtica obra maestra de la Araña, cayó como una losa en la grada, que veía cómo su equipo, pese a estar haciendo las cosas bien, recibía golpes de un rival reavivado. Después del gol de Julián, los de Simeone tuvieron tantas ocasiones que quedaron en nada que el Espanyol fue hundiéndose cada vez en su campo. El equipo propositivo que había empezado el encuentro se convirtió en uno que achicaba agua del barco con algún que otro resorte de peligro.

Pero aguantó. Avivado por una afición que se desgañitó en cada minuto, el Espanyol aprovechó esos momentos de aire. Y llegó el empate. Edu Expósito ejecutó una falta con un pase larguísimo desde tres cuartos de campo para poner el esférico cerquita de la portería de Oblak. Allí apareció Miguel Rubio, que con la punta de la bota la empujó, en una exhalación. Enloqueció el estadio y los jugadores arrancaron a correr, como muchos aficionados que subían y bajaban por las escaleras de las gradas para celebrar con los suyos el tanto que reseteaba el marcador.

Miguel Rubio celebra el gol contra el Atlético de Madrid / MANAURE QUINTERO / AFP

El 1-1 presidía el estadio. Pero no era de esas veces donde esperas lo que parece inevitable. No había miedo a caer y eso alzó al Espanyol a una victoria épica. Volvió a ser Edu Expósito quien tiró un centro escorado a la banda para que Pere Milla peinara el balón y la dirigiera hacia Oblak. El guardameta colchonero se estiró, pero fue imposible interceptar el balón, que voló hasta ajustarse justo por debajo del travesaño para clavarse en la red.

Y no se escapó. Porque las cosas son diferentes ahora en Cornellà. Porque el equipo de Manolo González cree que las cosas pueden ser diferentes. Y esta temporada ha empezado ganando a un Atlético que se las prometía felices antes de que los pericos se presentaran en sociedad con una versión absolutamente distinta.