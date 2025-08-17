Arrasate: “¿Si nos engañan los árbitros? Lo veremos en las próximas jornadas”

No hay un ser más sincero en toda LaLiga española que Jagoba Arrasate. No lo hay y, por desgracia, este tipo de personas podrían echarnos una mano, la verdad, en arreglar un poquito este mundo. Lo que le ocurrió a Arrasate, a su equipo, el Real Mallorca, y al público de Son Moix (“que ha pagado 150 euros por solo 25 minutos de fútbol, es muy triste”, dijo el técnico rojillo), era para despotricar contra todos y contra todo (la frase preferida de Joan Laporta) y, sin embargo, no lo hizo.

“Hemos pasado ya el primer toro, el más bravo y lo peor no ha sido el resultado, lo peor es que hemos perdido un partido y, por las expulsiones, hemos empezado a perder el siguiente y eso sí que duele”, comentó Arrasate en su conferencia de prensa posterior al 0-2 de Son Moix, ante 23.318 espectadores, en una tarde horrible, a 37 grados, frente al campeón de Liga. El año pasado, el equipo de Arrasate también arrancó la Liga ante el campeón, el Real Madrid, consiguiendo arrancar un empate a uno.

"Miren, yo he alucinado porque, después de que nos contasen en la charla arbitral que cuando un futbolista recibiera un balonazo en la cabeza, se pararía el partido, el cuarto colegiado, delante mío, le ha gritado a José Luis (Munuera) y no lo ha parado". Jagoba Arrasate — Entrenador del Real Mallorca

Es evidente que la conferencia de prensa del ‘mister’ local arrancó con la polémica jugada del segundo gol barcelonista. “Miren, la semana pasada, nos contaron a todos, ¡a todos!, las nuevas normas que afectan al arbitraje de esta temporada y una de las cosas que nos apuntaron es que si algún jugador recibía un impacto en la cabeza, se paraba el partido. Y eso es lo que ha ocurrido. Bueno, ha ocurrido más: yo he alucinado porque el cuarto árbitro le ha gritado, por el pinganillo, a José Luis (Munuera) que parase el partido porque Raillo (bueno, Arrasate aquí se equivocó y dijo Maffeo) había recibido un golpe en la cabeza”.

A partir de esta exposición tan clarividente, no desmentida por nadie, es más, confirmada, incluso, por los propios jugadores del Barça (“yo les tengo dicho a mis jugadores que ellos no deben parar hasta que el árbitro pite”, señaló Hansi Flick), las suposiciones que puede hacer cada uno, señaló Arrasate, pueden ser diversas. “José Luis (Munuera) me ha dicho que Raillo no se había mareado, cosa que él no puede saber de ninguna manera, es imposible que lo sepa y, por tanto, debió de parar la jugada y punto”.

Atentos a esta Liga

Reflexionando sobre la charla que les dieron sobre los cambios en el arbitraje, Arrasate se sorprendió de que la primer escándalo llegase ya en el primer partido. Bueno, a los 23 minutos de iniciada la temporada. Preguntado si cree que los árbitros les engañan, el entrenador del ‘Mallorqueta’ fue aún más sincero. “Miren, yo no sé si nos engañan, yo solo sé que nos contaron una cosa y que, a los 23 minutos de empezada la Liga, ya hemos visto que no se ha cumplido. ¿Si nos engañan? Bueno, lo veremos en las próximas jornadas”.

Jagoba Arrasate recibe las explicaciones de José Luis Munuera Montero en la concesión del gol de Ferran Torres. / Associated Press / LaPresse

Y Arrasate amplio su versión de la situación y, por descontado, su sospecha sobre futuros arbitrajes. “Veremos si, en las próximas jornadas, se produce una jugada similar a la de Raillo y veremos cómo se comporta el árbitro de turno, si deja seguir, si no pita o si, como nos contaron, detiene el juego”.

Y, por descontado, Arrasate también advirtió que observará el distinto criterio para unos y para otros, aunque eso ya es normal en la Liga española. “¿Hablamos de la expulsión de Muriqi? Pues, la verdad, él cree que puede llegar a ese balón, que es una oportunidad de gol y como es tan alto y tiene un 50 de pie, alarga la pierna, con tan mala suerte, que toca a Joan García, pero sin intención alguna de lesionarle. Pita amarilla, pero le avisa el VAR. Vale. ¿Y qué hace luego? Quiero decir, qué hace cuando Raphinha le hace la entrada que le hace a Mateu Morey, que podía haberle costado otra lesión grave en su rodilla. Pues le enseña, simplemente, la amarilla. Y no hay VAR, ahí, no hay VAR. Y, para mí, esa entrada sí pone en riesgo la integridad física de mi futbolista”.

"Cuando llegó el descanso todos pensamos en el vestuario que nos podía caer la del pulpo. No fue fácil calmar a los futbolistas, que estaban indignados de todo lo que había ocurrido en el campo"

Siguiendo haciendo uso de su enorme sinceridad, caballerosidad y sentido común, Arrasete reconoció que, cuando llegó el descanso, no fue fácil hablar con sus jugadores. “Solo tienes 10 minutos y los primeros cinco son de ‘nos puede caer la del pulpo’, debemos reconstruirnos y mantenernos firmes, con ilusión y pelear ante nuestro público. Eso sí, lo primero fue calmar a los futbolistas, que estaba muy, muy, indignados con todo lo que había ocurrido en el césped”.

Arrasate habló, finalmente, de dos detalles que quisiera quedaran también como lecciones de esta derrota. “Lo primero es agradecer a nuestra gente que nos ayudase a sobrevivir ante tanta adversidad. Hablé en la premia que lo más importante de esta temporada era conseguir, o seguir, con la unión con nuestro público y creo que este partido nos va a ayudar en esa dirección pues, pese a la derrota, creo que los nuestros volvieron a casa con ganas de ayudarnos, el próximo sábado, cuando nos visite el Celta”.

Y, eso, hablando del sábado, hablando del Celta, de la segunda jornada en Son Moix, Arrasate volvió a señalar, aunque teme que nadie le hará caso, que “resulta imposible, impensable, jugar a las cinco de la tarde en pleno agosto, es por eso que espero que el enviado de LaLiga, que se ha pasado desde las cuatro de la tarde mirándolo todo en Son Moix, se haya dado cuenta de que a las cinco de la tarde no se puede jugar. Veremos qué deciden”.