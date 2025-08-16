Yaser Hamed, el futbolista vasco que juega con Palestina: "A mi padre le gustaría volver a Gaza, pero su pueblo está arrasado. Ya no queda nada"

"Mi padre siempre me habla de lo bonita que es Gaza y de que le gustaría volver algún día. Ahora es imposible, pero siempre me habla maravillas de Gaza y de lo bonita que era. Aquí tiene una huerta con tomates y pimientos. Para él lo es todo, su vida. Es una de esas cosas pequeñas que le sirven para poder asemejar la vida que tenía ahí. Me cuenta que allí tenía una huerta con 120 naranjos", explica Yaser Hamed, defensa de la selección de Palestina.

Nació hace 27 años en Leioa, en Bilbao. Su padre llegó de Gaza a Vizcaya en los años 60 para estudiar la carrera de Medicina. En la Universidad del País Vasco conoció a Ana: "Mi madre me explicó que le gustaba mi padre porque no andaba por las calles y siempre estaba en la biblioteca, que no levantaba la cabeza de los libros para nada". Algunas veces no levantaba la cabeza porque se quedaba dormido, extenuado. El reto era doble: cursar la carrera de Medicina en un idioma que no conocía. Solo ha vuelto a casa una vez. Hace ya cinco décadas. No pudo volver ni tras la muerte de su hermano, el año pasado, una víctima más de la guerra. Falleció por un tumor benigno. No se pudo operar por la situación de Gaza y el tumor continuó creciendo hasta matarle.

"Mileurista"

Hamed estuvo cinco años en la cantera del Athletic Club, del 2007 al 2012. Más de una vez hizo de recogepelotas en San Mamés: "Estaba justo a la izquierda de Bielsa y alguna vez que lo enfocaban aparecía yo al lado. Cuando volvía para casa la gente me decía que me había visto en la tele", sonríe Hamed. Se quedaba "embobado" mirando a sus ídolos, pensando que algún día quería ser como ellos. Pero su camino es distinto. Salió de Lezama y pasó por el Gallarta, el Santurtzi, el Leioa y el Portugalete. Hasta 2019 era un "mileurista"del fútbol que hacía la carrera de Ingeniería Química y que" apenas había llegado a jugar un partido en la desaparecida Segunda B, pero su carrera explotó y su vida cambió. Le contactó vía Facebook alguien que decía ser el entrenador de Palestina para saber si podía jugar con la selección del país de su padre.

Buscó en internet para confirmar si era quien decía ser porque sospechaba que le estaban gastando una broma. Pero era verdad y el martes 30 de julio de 2019 debutó con Palestina. Marcó el gol de la victoria contra Yemen. Más de una vez se ha encontrado a sus padres viendo ese gol en casa mientras sorben una taza de té. Hoy lleva 33 partidos oficiales con Palestina y cinco dianas. El sueño sería llegar a una Copa del Mundo.

La selección le puso en el escaparate del fútbol árabe y en 2020 emigró a Baréin. Luego ha jugado en la élite de Egipto, Catar, Kuwait, India y en febrero regresó a Catar para jugar en el Al-Gharafa junto a su hermano Jamal. Son cinco hermanos y el mayor, Ahmad, es el representante de ambos. Junto a Sergio Rico, Rodrigo Moreno, ex del Valencia, y Joselu Mato, ex del Espanyol y el Madrid, han ganado la Copa del Emir, el equivalente a la Copa del Rey.

Yaser Hamed, futbolista de la selección de Palestina. / INSTAGRAM @YASERHAMED_3

Su sonrisa se evapora al regresar a Palestina, tan doloroso. "Lees que ha muerto tanta gente y ves que van subiendo los números de gente fallecida como si no fueran nada. Cada número es una persona que tiene una familia y que tiene sentimientos y que tiene una vida por delante con la que han acabado. Es mucha gente y son muchos niños pequeños que no saben ni hablar porque son recién nacidos. Es que es una locura. Es que no tengo palabras. No tengo palabras la verdad", escupe. Explica que del pueblo de su padre, Bait Hanun, al norte de Gaza, ya no queda nada. "Nada, nada", repite.

"Está arrasado", asiente. Bajaron hacia el sur para escapar, pero ahí siguen, atrapados como tantísima gente. Hablan con frecuencia y de vez en cuando les envían vídeos. También les llegan por las redes sociales y los medios de comunicación. "Ves los vídeos con una tristeza que te deja un malestar terrible en el cuerpo", dice. Más de una, dos y tres veces ha borrado vídeos antes de verlos para intentar huir de tanto dolor."Son cosas muy duras de ver, desgarradoras. Te enteras cada día de lo que pasa, pero también es verdad que si estás todos los días viendo este tipo de vídeos se te quitan las ganas de muchas cosas y te condiciona el día", afirma con pena.

La liga local se detuvo y la selección juega en el exilio. Sabe que el fútbol es algo secundario, todavía más en esta situación, pero reivindica que es de las pocas cosas que pueden dar alegría y esperanza. "Saca muchas sonrisas. Esas pequeñas dos horas la gente se evade un poco de la realidad y de toda la tristeza que está sufriendo y sonríe". "No estás jugando solo para ganar un partido", destaca. Juegan para ser "altavoz", para poner el foco sobre Gaza: "Para dar voz y decir que Palestina sigue viva y que resiste". Pide que la guerra se acabe cuanto antes y que los palestinos puedan vivir en su tierra.

Ahora su gran objetivo es un amistoso entre las selecciones de Euskadi y Palestina en San Mamés y ya ha hablado con las dos federaciones. "Jugar 45 minutos con cada equipo y además en San Mamés sería mi sueño. Sería algo muy gordo. Sería algo para toda la vida", admite.