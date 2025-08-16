Raíllo dice que se mareó al recibir el pelotazo del 0-2

La jugada del 0-2 se convirtió en la comidilla principal del Mallorca-Barça, tal que hubiera sido la jugada decisiva del partido, que concluyó con un claro 0-3 y dos expulsiones en el once local, Morlanes y Muriqi, en el primer tiempo.

El principal protagonista fue Antonio Raíllo, el defensa y capitán del Mallorca, que despejó con la cabeza un tiro de Lamine Yamal. El jugador se tumbó en el suelo. La acción siguió, sin que el árbitro José Luis Munuera Montero detuviera el juego, y Ferran Torres acabó chutando a la red ante la pasividad general.

Tiempo para parar

"Cuando me golpea el balón me mareo un poco, ya que me intento levantar", explicó Raíllo, que apelaba al "protocolo de LaLiga" para reprochar al árbitro que no hubiera detenido el juego al producirse "un golpe en la cabeza". El futbolista argumentó que habían pasado "diez segundos" entre su caída y el disparo de Ferran Torres, "tiempo de sobra" para parar.

"No digo que sea culpa del árbitro, pero lo interpreta a su manera", explicaba a las cámaras de televisión, responsabilizándole de conceder el 0-2. "Me dice que si estoy bien o mareado, y le pregunto si es gol", relataba Raíllo, subrayando que Ferran también se había quedado desconcertado, esperando el silbato, y que "chutó pensando que iba a pitar". El delantero del Barça acabó recordando la consigna que siempre les repite Hansi Flick. "Hay que seguir jugando hasta que pita el árbitro, verbalizó el entrenador del Barça después.

El criterio de la gravedad

Raíllo y el mallorquinismo tenían mas recriminaciones hacia el árbitro. A juicio del central cordobés ya había perdido el control. Después del 0-2, expulsó por dos amarillas a Morlanes y por roja directa a Muriqi.

"Raphinha pilla por detrás a Mateu [Morey] por detrás y a la altura de la rodilla, cuando venía de dos lesiones graves", analizó Raíllo para reforzar su idea del diferente criterio aplicado por Munuera entre esa falta y la de Muriqi a Joan Garcia. "La gravedad de una entrada no depende de si va más arriba o abajo, sino por la fuerza con la que vas".

Jagoba Arrasate recibe las explicaciones de José Luis Munuera Montero en la concesión del gol de Ferran Torres. / Associated Press / LaPresse

Arrasate indignado

Flick dijo comprender el enfado del Mallorca por el desenlace de la jugada. Jagoba Arrasate, el entrenador, se subió por las paredes. Al final del encuentro aún seguía "sin dar crédito" a lo que había pasado.

El técnico relató que el cuarto árbitro le anunció que se iba a parar el juego, lo que no se produjo. Su airada reacción le granjeó una tarjeta amarilla, pero también obtuvo la explicación de Munuera.

Joan Garcia yace en el suelo tras la patada en la cabeza de Muriqi. / Dani Barbeito / SPO

"Me dice que Raíllo no se marea", desveló Arrasate, lamentando que, esta ocasión, pese a que en las charlas con árbitros se subraya la especial sensibilidad por los golpes en la cabeza, esta vez dejara continuar el juego.