Ter Stegen, portero del Barça, durante el pasado trofeo Joan Gamper. / Quique García

He pasado unas semanas sin escribir columnas y he aprovechado para aprender cosas importantes. Resulta que los chavales ya no dicen que han nacido en el año 2011. Ahora dicen que son del 011. Me lo contó mi hija, que es del 011, durante un viaje.

Esto lo repito mucho últimamente, cuando me encuentro con gente, porque ha sido mi mayor aprendizaje. Por lo que sea, durante estas semanas tampoco he tenido tiempo para estudiar el funcionamiento del juego limpio financiero, las inscripciones y los límites salariales. Tampoco se han dado las circunstancias necesarias para que me ponga a analizar informes médicos sobre jugadores. Es cierto que me gustaría llevar una bata blanca, pero diría que no me pagan lo suficiente. Espero que me lo explique mi hija durante el próximo viaje.

A veces me pregunto si los futbolistas tienen que aprender todo eso, como quien se apunta a unas extraescolares.

Sacrificios

También digo que en caso de haber sabido de niño lo que tienen que hacer los futbolistas para ser futbolistas, jamás lo hubiera deseado, ni flojo ni fuerte. Y no me refiero al millón de horas de práctica ni al reguero de sacrificios personales y familiares ni a los físicos y mentales. Ni a los golpes ni a las lesiones ni a la competencia extrema y salvaje. Eso lo podría haber soportado, quizá, pero no lo que ha pasado mucho este verano y pasará aún más en el siguiente.

Ojo, esto ha pasado mucho este verano: un jugador llega a la concentración de pretemporada de su nuevo equipo y una de las primeras noches, durante la cena, a veces encima de una silla y a veces no, pero siempre delante de todos los demás, tiene que cantar algo.

Todos le miran y tiene que cantar algo. Así imagino el infierno cuando me desvelo.

Es decir, a estas personas se les despoja de su dignidad más básica, se les arrebata el sentido del ridículo y encima alguien lo graba en vídeo y lo emite en las redes sociales. ¿Qué son los futbolistas ahora? ¿Periodistas?

No compensa

Ya pueden pagar millones, que no compensa. Si veo eso de niño, paso de ser futbolista. Como mucho podría ser un one club man para evitar ser un nuevo fichaje. Quizá los aficionados me amarían por mi supuesta fidelidad y amor a unos colores, por rechazar ofertas de otros clubs cada verano, sin sospechar que en realidad no cambiaría de equipo por no cumplir el ritual-novatada de cantar algo.

La verdad es que de niño tenía bastantes sueños y aspiraciones y, como diría aquel, después de décadas de mucho esfuerzo y empeño, he conseguido dejar de ser un niño y ser un viejo.

Como viejo que soy, empiezan a gustarme algunas tradiciones. En verano que no falte el cambio de equipo de Morata, que seguro que canta genial con tanta práctica. Que no falten los pronósticos precipitados. Y que no falte, por favor, el concepto ‘cesión con opción obligatoria de compra’, que esto lo voy a usar mucho con las salidas de mi hija, la del 011: la opción obligatoria de volver a casa cuando digamos sus padres.