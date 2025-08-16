Míchel, tras el catastrófico 1-3 del Girona: "Pienso sinceramente que ha sido un accidente"

Peor presentación no podía ser, con un 0-3 al descanso, ligeramente edulcorado con un gol de Joel Roca y mejor juego en la segunda mitad (1-3). Girona esperaba ver un cambio sustancial del equipo que sufrió en la pasada campaña y vio la misma alineación, un fútbol anquilosado y una concentración errores difícilmente repetible el resto de la temporada.

No solamente de Paulo Gazzaniga, que regaló una asistencia a Jorge de Frutos a metros de la línea de gol, y le hizo un penalti al intentar regatearlo, y dejó al equipo con diez en esa acción. Fueron, sin embargo, los más llamativos. El meta se equivocó en sus acciones; otros (Asprilla, Miovski) por su omisión. "No ha fallado Gazzaniga, ha fallado el Girona", salió Míchel a defender al futbolista.

Míchel Sanchez e Íñigo Perez saludan antes del Girona-Rayo Vallecano. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La visión colectiva

"Ni cuando para tres penaltis ni hoy cambia mi manera de ver las cosas con una visión colectiva. Los errores los cometemos todos", añadió, involucrándose en la catástrofe colectiva, tan inesperada y sorprendente que Míchel confesó: "No le encuentro una explicación".

"Pienso, sinceramente, que ha sido un accidente", reflexionaba. "Hay veces que las circunstancias del juego te llevan a la derrota, pero nos hemos puesto 0-3 sin haber hecho nada el rival para tener ese resultado", decía, de esos "errores graves", puntuales, que generaron los goles.

Álvaro García celebra el 0-2 ante un Krejci vencido. / Siu Wu / EFE

Se aferraba Míchel a la idea de la eventualidad porque no preveía tan pésima irrupción del Girona en la competición por el satisfactorio trabajo de la pretemporada. "Preocupado no estoy, creo que ha sido una accidente", repitió Míchel. "Puedo estar equivocado, pero creo que no. Tengo información privilegiada al verles cada día entrenar y haremos una buena temporada", aventuró, lanzando un mensaje optimista por el rescoldo de la mejoría de la segunda mitad.

Fue cuando entraron los fichajes. Vitor Reis, Hugo Rincón y Thomas Lemar refrescaron al equipo, y solo desde el punto de vista físico. Los nuevos elevaron el nivel pero se han incorporado más tarde al grupo y todavía no han aprendido los automatismos a ojos del entrenador. Míchel espera más refuerzos. Los enumeró (tres) y los identificó: un centrocampista ofensivo, un lateral izquierdo y un delantero goleador.

Thomas Lemar protege el balón del acoso de Florian Lejeune. / AFP7 vía Europa Press

El césped, afectado

El terreno de juego estaba en pésimo estado para tratarse del primer día. Irregular, por un hongo que ha alterado la salud del césped y que tardará días en estar erradicado, y seco, insuficientemente regado para el calor que caía sobre Girona y la sequedad del suelo. Los jugadores lo advirtieron, pero no matizaron la forma de jugar habitual de construir siempre desde atrás con el balón raseado.

"No es excusa", dijo Míchel, sin eludir un inconveniente que afectó al Girona en "la calidad de los pases, en los controles del balón", como en las dos cesiones a Gazzaniza del 0-1 (David López) y del 0-3 (Blind) que facilitaron el acoso de De Frutos.