Mallorca – Barcelona: resumen, goles y resultado del partido de liga

Lamine Yamal and Eric Garcia of FC Barcelona gestures during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between RCD Mallorca and FC Barcelona at Son Moix Stadium on August 16, 2025 in Mallorca, Spain.

Laia Bonals

Los azulgranas empiezan la defensa del título ligero en Son Moix.. Esta tarde, sábado 16 de agosto, a partir de las 19:30 CEST, el RCD Mallorca recibe al vigente campeón de la competición, el FC Barcelona. El club azulgrana logró inscribir “in extremis” a Joan García y Marcus Rashford, quienes estarán disponibles para Flick, aprovechando la lesión prolongada de Ter Stegen y gestiones financieras de última hora.

