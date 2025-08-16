En Directo
En directo
Mallorca – Barcelona: resumen, goles y resultado del partido de liga
Laia BonalsLaia Bonals
Redactora de deportes
Laia Bonals es redactora de deportes de El Periódico desde abril de 2023. Antes, formó parte de la sección de deportes del ARA, donde empezó su especialización en deporte femenino la temporada en la que el Barça ganó su primera Champions en Goteborg. Desde entonces, ha sido la especialista en el creciente mundo del deporte femenino, siempre preocupada por contar las historias de las atletas que están cambiando el mundo y rompiendo techos de cristal. '4 abraçades i 1 trops de paper' ha sido su primer libro, de la mano de Símbol Editors.
Colabora con las emisoras de radio Catalunya Ràdio y RAC1, además de las cadenas televisivas de Betevé y Esport 3.
Los azulgranas empiezan la defensa del título ligero en Son Moix.. Esta tarde, sábado 16 de agosto, a partir de las 19:30 CEST, el RCD Mallorca recibe al vigente campeón de la competición, el FC Barcelona. El club azulgrana logró inscribir “in extremis” a Joan García y Marcus Rashford, quienes estarán disponibles para Flick, aprovechando la lesión prolongada de Ter Stegen y gestiones financieras de última hora.
¡Hasta la próxima!
Muchas gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima!
Joan Domènech
Un partido de 42 minutos
Era el minuto 42 y las cámaras pillaron a un niño llorando en la grada. Iba con la camiseta del Mallorca y estaba sentado en las escaleras, no en la butaca. Un adulto a su lado trataba de consolarle y otro chico, Simonet, se lo miraba, tal vez asombrado por la dimensión del llanto. El discurrir de los acontecimientos invitaba a suponer que el chaval expresaba su enorme disgusto acompasado al drama que vivía el Mallorca. Imposible de contrastar, el origen del sollozo bien pudiera haber sido otro.
La contracrónica del Mallorca-Barça: un partido de 42 minutos, por Joan Domènech
Hansi Flick: "No me ha gustado el partido"
"Son 3 puntos pero no me ha gustado el partido. Tras las dos expulsiones el equipo ha jugado al 50% y no me ha gustado. Jugar al 50% o 60% no es posible", ha dicho el entrenador del Barça tras la victoria.
Marcos López
El Barça juega igual. Da igual si cambia de portero (Joan Garcia estrenaba titularidad) o se refugia en Ferran Torres, el delantero centro suplente, quien aprovecha cada minuto que deja los músculos fatigados de Lewandowski. No pasa el tiempo y todo continúa igual, capaz de mantener Flick idénticas señas de identidad táctica, a pesar de que no tiene ya a Iñigo Martínez.
Las claves tácticas del Mallorca-Barça: Lamine Yamal sigue montando fiestas, por Marcos López
Francisco Cabezas
Lamine inaugura la temporada a lo grande ante un Mallorca indignado con el árbitro.
El Barça se estrenó en la Liga ganando en Mallorca tras un primer tramo de buen fútbol en que Lamine Yamal bailó y Raphinha ejecutó, otro en que el tumulto arbitral se lo comió todo, y un epílogo en el que el nuevo 'diez' azulgrana se fue de tres antes de arrimarse al gol, y también al cielo.
Joan Garcia, tras la victoria azulgrana
Lesión en el calentamiento: "Lo del dedo nada, me han vendado y perfecto. Siendo portero aquí debes estar atento a muchas cosas. Claro que siendo dos más pues tienes menos trabajo. Sobre mi inscripción estaba tranquilo. Me hubiera gustado hacerlo antes pero me transmitían mucha calma en el club".
Primera parte accidentada: "Ha sido un poco extraño, no es normal que en la primera parte un equipo se quede con dos menos. Hemos sabido jugar el partido"
Sobre las polémicas: "La expulsión de Muriqi es clara, me da en la cara. Lo ha dicho el VAR. Ha sido un poco extraño, el árbitro decide pitar y nosotros debemos seguir hasta que no pite. Nosotros tenemos que jugar, si se ha decidido que debía ser gol, pues nada que objetar".
¡Finaaaal!
Segundo tiempo discreto por parte de ambos equipos. Nadie quiso hacer más sangre de la necesaria. El Barça se lleva los tres puntos en su estreno en un partido que quedó sentenciado tras una primera parte accidentada y las dianas de Raphinha, Ferran Torres y el toque mágico final de Lamine Yamal.
¡Gooooool de Lamine!
Aun quedaba tiempo para una obra de la arte a Lamine Yamal. Qué genialidad del '10' del Barça. Se va de tres defensores en la frontal del área para reventar el balón a la escuadra con un toque precioso.
Min 90 (0-2)
4 minutos de añadido
Min. 88 (0-2)
Leo Román está evitando que el Barça firme el tercero. Ahora rechaza un balón de Lamine Yamal desde fuera.
- El Nàstic cancela un fichaje que dijo: 'Me cago en los muertos de todos los catalanes
- Así es el plan de Tebas para acabar con la mitad de la piratería esta temporada
- Horario y dónde ver el GP de Austria de MotoGP 2025
- Los motivos de fondo que llevan al Madrid a cargar contra el Villarreal-Barça de Miami
- ¿Me pueden multar por ver fútbol pirata en mi casa?
- La junta del Barça pedirá un aval para inscribir a los jugadores en LaLiga
- El Barça inscribe por fin a Joan Garcia para jugar en Mallorca
- Lo que separa a Laporta de Florentino