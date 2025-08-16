Mallorca – Barcelona: resumen, goles y resultado del partido de liga

Joan Garcia, tras la victoria azulgrana

Lesión en el calentamiento: "Lo del dedo nada, me han vendado y perfecto. Siendo portero aquí debes estar atento a muchas cosas. Claro que siendo dos más pues tienes menos trabajo. Sobre mi inscripción estaba tranquilo. Me hubiera gustado hacerlo antes pero me transmitían mucha calma en el club".

Primera parte accidentada: "Ha sido un poco extraño, no es normal que en la primera parte un equipo se quede con dos menos. Hemos sabido jugar el partido"

Sobre las polémicas: "La expulsión de Muriqi es clara, me da en la cara. Lo ha dicho el VAR. Ha sido un poco extraño, el árbitro decide pitar y nosotros debemos seguir hasta que no pite. Nosotros tenemos que jugar, si se ha decidido que debía ser gol, pues nada que objetar".