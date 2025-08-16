En Directo

Mallorca – Barcelona, en directo: última hora del partido de liga

Lamine durante el partido contra el Mallorca

Lamine durante el partido contra el Mallorca / EFE

Laia Bonals

Los azulgranas empiezan la defensa del título ligero en Son Moix.. Esta tarde, sábado 16 de agosto, a partir de las 19:30 CEST, el RCD Mallorca recibe al vigente campeón de la competición, el FC Barcelona. El club azulgrana logró inscribir “in extremis” a Joan García y Marcus Rashford, quienes estarán disponibles para Flick, aprovechando la lesión prolongada de Ter Stegen y gestiones financieras de última hora.

