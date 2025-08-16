Mallorca – Barcelona, en directo: última hora del partido de liga

En Directo
Redactora de deportes
Laia Bonals es redactora de deportes de El Periódico desde abril de 2023. Antes, formó parte de la sección de deportes del ARA, donde empezó su especialización en deporte femenino la temporada en la que el Barça ganó su primera Champions en Goteborg. Desde entonces, ha sido la especialista en el creciente mundo del deporte femenino, siempre preocupada por contar las historias de las atletas que están cambiando el mundo y rompiendo techos de cristal. '4 abraçades i 1 trops de paper' ha sido su primer libro, de la mano de Símbol Editors.
Colabora con las emisoras de radio Catalunya Ràdio y RAC1, además de las cadenas televisivas de Betevé y Esport 3.
Los azulgranas empiezan la defensa del título ligero en Son Moix.. Esta tarde, sábado 16 de agosto, a partir de las 19:30 CEST, el RCD Mallorca recibe al vigente campeón de la competición, el FC Barcelona. El club azulgrana logró inscribir “in extremis” a Joan García y Marcus Rashford, quienes estarán disponibles para Flick, aprovechando la lesión prolongada de Ter Stegen y gestiones financieras de última hora.
Sí, no se han equivocado de partido ni de temporada. El Barça juega con la tercera equipación de la temporada pasada. Debido a los criterios de LaLiga respecto a la coincidencia cromática, el conjunto azulgrana no podrá lucir ninguna de sus dos nuevas equipaciones.
¡Gooooooooool del Barça!
La dupla de siempre. Lamine y Raphinha. Un centro exquisito del '10' habilita a Raphinha a que con un testarazo apurado pone por delante en el marcador al conjunto de Flick antes del minuto 10 de partido.
Min. 6 (0-0)
Dominio absoluta del conjunto de Flick, que no ha soltado el balón en ningún momento. Un par de acercamientos, vehiculados mediante Lamine, le dan superioridad clara en el partido.
Min. 3 (0-0)
Lamine Yamal ya hace de las suyas. Caracoleo precioso para driblar a la defensa del Mallorca antes de plantarse ante Leo Román. El balón termina fuera.
¡Rueda el balón!
Da la señal el colegiado. El Barça arranca la segunda temporada de la Era Flick ante el Mallorca
Saltan los jugadores al verde. Esto ya empieza
Todo listo
Jugadores en el túnel de vestuarios, esperando para hacer la entrada triunfal. A priori, sin más sustos para el Barça, que tiene a Joan Garcia con el dedo vendado por una luxación.
Aquí el momento del golpe de Joan Garcia en el calentamiento:
Deco, sobre las inscripciones: "No hay preocupación"
"Tenemos todavía cosas pendientes. No nos podemos quejar, todos los clubes están teniendo problemas. Tenemos que trabajar. No hay preocupación. Hay una serie de reglamentos y es un desafío. Hay prioridades en la escala de club y entrenador", explicó el director deportivo del Barça antes del debut de esta temporada. "Estamos intentando tener estabilidad, no caer en lo que es más fácil. Intentamos mejor al equipo, calidad y competitividad en la plantilla. Dentro de lo que tenemos como idea de club lo estamos haciendo. Tenemos la misma idea y ambición", añadió.
Joan Garcia, tocado
Se ha hecho daño Joan Garcia en el calentamiento. Un golpe en el dedo en la mano izquierda ha hecho que se retire del terreno de juego y se ha marchado a vestuarios seguido del Dr. Ricard Pruna. Iñaki Peña sigue calentando.
