Kike García: "No me viene mal el mote de 'obrero'. Soy un currante del fútbol"

Entre los diferentes lemas y eslóganes que se esconden por las paredes de la Ciudad Deportiva Dani Jarque, la palabra “competir” es la que mejor se amolda a Kike García (Cuenca, 35 años). Un “currante” al que todavía le emociona como el primer día saltar al campo, disputar un partido oficial o entrenarse junto a sus compañeros: “Sé el esfuerzo que he hecho para llegar a la élite. Por eso disfruto tanto”, dice. Cuando atiende a EL PERIÓDICO, lanza los mensajes de forma humilde, tranquila y sosegada: un reflejo de su personalidad.

Recostado en una silla, recuerda sus orígenes, ligados al municipio castellanomanchego de Motilla del Palancar. Esos que nunca se olvidan. Ni ahora, ni después. Porque “cuando me retire, iré allí con mis padres y hermanos”. En "el pueblo”, todavía mantiene recolectar aceitunas como una de sus actividades preferidas, al igual que sembrar goles dentro del área rival. Un edén para el delantero que tras 17 temporadas en el fútbol profesional —nueve de ellas en Primera División— y jugar para el Real Murcia, el Middlesbrough, el Eibar, el Osasuna y el Deportivo Alavés, aguarda una campaña más. Esta vez, como nuevo fichaje del Espanyol. Y sumando.

¿Qué le hizo decantarse por el Espanyol?

Mi relación con Fran Garagarza [director deportivo] ha sido fundamental para que viniera aquí. Fue un halago que contactaran conmigo. Puse todo en la balanza y escogí fichar por un club de mayor nivel. Un grande de la Liga. Solo hay que ver sus números e historia.

¿Tuvieron alguna influencia en su fichaje Dmitrovic o Edu Expósito?

No, qué va. Con ‘Dimitri’ mantengo relación y somos amigos, además de compañeros. No hemos dejado de hablar desde que salimos del Eibar. Con Edu, cuando empezó a sonar mi nombre, me escribió. Se agradece venir a un nuevo equipo y conocer a gente que ya has tenido en un vestuario. Ellos, el cuerpo técnico y el resto de jugadores me han recibido como uno más de la familia.

¿Cómo está siendo su adaptación a la ciudad?

La primera vez que la pasé con el coche, me comí un tráfico de otra dimensión. Me quedé muy sorprendido, porque soy un chico que ha estado en ciudades, pero más pequeñas. Es acostumbrarse a la cultura y la gente de aquí. Estoy encantado de hacerlo. Antes, siempre que había venido era solo para jugar.

¿Ha degustado la gastronomía catalana?

Sí. Cuando viene mi familia, salimos, la probamos y está muy bien. Hace poco estuve en un restaurante cerca de la Ciudad Deportiva y comí… [piensa]. Calçots. Estaban buenos. Los probé sin salsa.

"Hay muchas más cosas que el gol. Mendilibar me hizo cambiar esa visión" Kike García — Futbolista profesional

Llega a Barcelona, tras firmar la mejor temporada de su carrera en Primera: 13 goles con el Alavés.

En ese aspecto, sí. Pero ha habido otras en las que no he metido tantos y he dado un nivel muy alto. En la 2020-21, hice 12 con el Eibar y conseguimos la salvación pronto. Al delantero, lo que más le llama son los goles.

¿Y qué debe hacer un delantero para llegar al gol?

Todo se basa en lo colectivo. Luego, hay que estar en el sitio correcto y tener esa pizca de suerte.

¿Cómo convive con la exigencia de marcar?

Los que jugamos arriba estamos muy expuestos a eso y es normal que la gente nos pida goles. Somos los que más cerca estamos de ellos. Pero, para mí, hay muchas más cosas. Mendilibar me hizo cambiar esa visión.

¿En qué?

Salí del Murcia y me fui a Inglaterra pensando en que tenía que meter ‘goles, goles y goles’. Cuando llegué a Eibar, Mendilibar me dijo que había que trabajar para el equipo. Que había que hacer buenos controles, ganar duelos, dejar bien el balón de cara para el compañero, conseguir que el centrocampista abra a banda o filtre un pase… Él decía: “Para llegar al gol, se deben hacer muchas cosas bien”.

¿Se considera un especialista en ese aspecto?

La veteranía es un grado. Entiendes mejor las cosas. En el fútbol, no hace falta estar en todos los sitios. El área es el hábitat del delantero y hay que saber moverse. Los goles están ahí.

Kike García celebra un gol con el Espanyol contra el Newcastle, durante la pretemporada 2025-26 / Carlos Mira

Es más ‘un obrero del gol’. ¿De dónde salió ese alias?

Creo que por las redes. No las sigo mucho. Empezaron: "El obrero, el obrero". No me viene mal el mote. Soy un currante del fútbol. Me divierto en cada minuto de los entrenamientos y partidos. Sé el esfuerzo que he hecho para llegar a la élite. Por eso disfruto tanto. Tengo las mismas ganas que los chicos que suben del filial.

¿Cree que cada vez quedan menos jugadores que practiquen un fútbol como el suyo?

Igual sí. Ahora todos los delanteros son más asociativos. Aunque, al final, en los equipos siempre son necesarios los futbolistas de área: Stuani, Lewandowski... Ese tipo de perfil es muy aprovechable.

En el caso del Espanyol, se ha reforzado este verano con 10 fichajes. ¿Su rol es complementario al de Roberto Fernández o Puado en el campo?

Sí. A Roberto le gusta mucho ir al espacio y combina bien. Yo soy más de aguantar el balón, dar de cara y abrir a banda. Los tres nos complementamos y estamos a disposición de lo que quiera el entrenador en cada momento.

¿Cómo ha evolucionado su estilo de juego en los últimos años?

Te amoldas al que tiene cada técnico. Con Mendilibar, había dos delanteros. Entonces, los dos no podían estar en el área. Pero, si solo había uno, este no sale de ahí. Me siento cómodo cayendo a banda, pero si solo hay una referencia y no está en esa zona, no está bien que me vaya de mi posición. Si no, ¿quién hace los goles o fija a los centrales? Todo tiene su contexto.

"¿La pretemporada? Ha estado muy bien, pero partimos la Liga con cero puntos" Kike García — Futbolista profesional

¿Se infravalora en general la función que hace?

Al final, lo que más llama la atención es que alguien se vaya de dos o tres contrarios. Pero para hacer todo eso, tienes que hacer otras cosas y permitir a los jugadores desequilibrantes recibir en el último tercio del campo. En este mundo, cada uno tiene que saber jugar sus bazas.

¿Cuáles son las suyas?

El trabajo del día a día. De cada fin de semana. En todos los sitios, he tenido competencia y ser titular o no son decisiones del entrenador: quién esté mejor para un partido u otro, quién pueda ayudar más,…

Ha sido el máximo goleador del equipo en la pretemporada junto a Puado.

No me gusta hablar individualmente. He venido aquí, no he tenido ninguna lesión y mis compañeros me han recibido bien. Los estoy conociendo y también entendiendo los conceptos del equipo. Todos estamos preparados para el bonito reto que tenemos por delante este año.

¿Qué valoración hace de este período de preparación, antes de que empiece la Liga?

Ha estado muy bien, pero partimos con cero puntos. Cuando viene la competición es todo diferente. Ya nos ve todo el mundo. Toca empezar esta semana y va a ser muy duro.

Kike García posa para EL PERIÓDICO en la ciudad deportiva Dani Jarque. / Zowy Voeten / EPC

¿Qué idea transmite Manolo González a la plantilla?

La de ser un equipo rocoso y difícil de batir. Que nos juntemos bien y no nos achantemos contra nadie.

¿Cómo encara la primera jornada ante el Atlético de Madrid?

Con muchas ganas, sabiendo la jerarquía del rival que viene este domingo aquí. Pero jugamos en casa y tenemos que ser fuertes en nuestro campo, si queremos lograr el objetivo. Vamos a trabajar durante la semana y ojalá que nos dé para sumar. Es un gran equipo, pero nosotros también.

¿Qué propósito tiene el Espanyol este curso?

Bajo mi experiencia, ir más allá de mantener la categoría es equivocarse. Tenemos que ir semana a semana, sabiendo que nos jugamos la vida y que cada punto es muy necesario. Lo primero que tenemos que tener en la cabeza es eso para no sufrir tanto como la campaña pasada. Hay muchos equipos parejos y ojalá esta temporada haya menos sufrimiento para lograr la permanencia.

¿Y cuál es el suyo?

A mi edad, no hace falta descubrirme. Todo el mundo sabe lo que puedo dar y lo que no. A quienes decidieron apostar por mí, no les voy a fallar. Voy a dejarme la vida para las cosas salgan bien. Quiero seguir disfrutando del fútbol y ser importante en el equipo. Ser lo que he sido yo todo este tiempo. Si estoy bien y soy feliz, sé que lo puedo hacer.