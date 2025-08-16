El enfado de Flick tras el 0-3: "El equipo ha jugado al 50%, no me ha gustado el partido"

LA QUEJA DEL TÉCNICO
Es transparente. Lo es Hansi Flick cuando se enfada con la directiva de Joan Laporta por llevar al límite las inscripciones de Joan Garcia y Marcis Rashford, por mucho que dulcifique sus palabras. Lo fue también en Mallorca después de ganar 0-3 en la defensa de su corona de campeón. "No me ha gustado el partido", ha reconocido el técnico alemán, dolido porque su equipo arrancó bien el partido (0-2 cuando ni se había llegado a la media hora inicial), pero luego se tumbó a la bartola hasta que Lamine Yamal lo despertó a lo bestia en el tiempo añadido con un golazo monumental.
"No me ha gustado el partido y jugar al 50 o 60% no es posible contra nueve jugadores", ha recalcado Flick enojado porque el Barça de la segunda parte no tuvo nada que ver con el de la primera. Y eso que el técnico intervino desde el banquillo agotando los cinco cambios, moviendo incluso de forma sustancial la estructura de su equipo llegando a poner a Frenkie de Jong como central improvisado para levantar a un equipo adormilado ante nueve jugadores.
Pero duró pocos minutos. "Después de ir 0-2 y las dos rojas el equipo ha jugado al 50%, lo pudimos hacer mucho mejor", ha sostenido el alemán, quien ya ordenó hasta un triple cambio en la segunda mitad para reactivar a su Barcelona. "Son tres puntos importantes, pero no me ha gustado el partido", ha añadido. Y Araujo, el capitán azulgrana, entendió al instante ese mensaje de su entrenador. "Al míster le gusta que sigamos con esa intensidad. El míster tiene razón y hay que corregirlo para el siguiente partido", ha reconocido el central uruguayo en TV-3.
De ahí sus gestos desde el banquillo, dolido porque el Barça no interpretó como debía lo que reclamaba ese nuevo encuentro, con un cómodo triunfo gracias a los goles de Raphinha y Ferran Torres y sin saber rentabilizar la ausencia de Morlanes y Muriqi, que vieron dos tarjetas rojas en apenas seis minutos. "Tenemos que controlar el balón y el juego", ha subrayado Flick, mordiéndose incluso la lengua. "Eso es todo lo que puedo decir".
Por eso, su reiterada queja: "El equipo ha bajado demasiado la intensidad en la segunda parte, no puede ser. Debemos hablar de ello. Quiero que mi equipo tenga otra actitud", ha sentenciado Flick.
