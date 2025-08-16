El enfado de Flick tras el 0-3: "El equipo ha jugado al 50%, no me ha gustado el partido"

Es transparente. Lo es Hansi Flick cuando se enfada con la directiva de Joan Laporta por llevar al límite las inscripciones de Joan Garcia y Marcis Rashford, por mucho que dulcifique sus palabras. Lo fue también en Mallorca después de ganar 0-3 en la defensa de su corona de campeón. "No me ha gustado el partido", ha reconocido el técnico alemán, dolido porque su equipo arrancó bien el partido (0-2 cuando ni se había llegado a la media hora inicial), pero luego se tumbó a la bartola hasta que Lamine Yamal lo despertó a lo bestia en el tiempo añadido con un golazo monumental.

"No me ha gustado el partido y jugar al 50 o 60% no es posible contra nueve jugadores", ha recalcado Flick enojado porque el Barça de la segunda parte no tuvo nada que ver con el de la primera. Y eso que el técnico intervino desde el banquillo agotando los cinco cambios, moviendo incluso de forma sustancial la estructura de su equipo llegando a poner a Frenkie de Jong como central improvisado para levantar a un equipo adormilado ante nueve jugadores.

Pero duró pocos minutos. "Después de ir 0-2 y las dos rojas el equipo ha jugado al 50%, lo pudimos hacer mucho mejor", ha sostenido el alemán, quien ya ordenó hasta un triple cambio en la segunda mitad para reactivar a su Barcelona. "Son tres puntos importantes, pero no me ha gustado el partido", ha añadido. Y Araujo, el capitán azulgrana, entendió al instante ese mensaje de su entrenador. "Al míster le gusta que sigamos con esa intensidad. El míster tiene razón y hay que corregirlo para el siguiente partido", ha reconocido el central uruguayo en TV-3.

De ahí sus gestos desde el banquillo, dolido porque el Barça no interpretó como debía lo que reclamaba ese nuevo encuentro, con un cómodo triunfo gracias a los goles de Raphinha y Ferran Torres y sin saber rentabilizar la ausencia de Morlanes y Muriqi, que vieron dos tarjetas rojas en apenas seis minutos. "Tenemos que controlar el balón y el juego", ha subrayado Flick, mordiéndose incluso la lengua. "Eso es todo lo que puedo decir".

Por eso, su reiterada queja: "El equipo ha bajado demasiado la intensidad en la segunda parte, no puede ser. Debemos hablar de ello. Quiero que mi equipo tenga otra actitud", ha sentenciado Flick.