Empieza el lío perico

Ya avancé que en nuestro querido club pasarán cositas. Por ejemplo, que el flamante CEO, Mr. Alan Pace, se presentará en sociedad más pronto que tarde. Lo hará en la sala de prensa del RCDE Stadium e incluso hasta los periodistas podremos hacerle preguntas. Todo un milagro en esta más que despersonalizada Liga actual que Tebas & The Wailers están construyendo.

Por otra parte, los opinadores e informadores habituales del club están, estamos y estaremos continuamente 'monitorizados', nada que ver con el término 'censurados'. Existe una persona que reside en Catalunya y conoce el club que está en ello. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente del trabajo extraordinario que está realizando Xavi Andreu como Dircom en esta su segunda etapa en el club (teniendo en cuenta el riesgo profesional que asumió en la época en la que entrenaba al equipo Luis Miguel Ramis y el ascenso se intuía raro, raro, raro) se pretende potenciar al máximo nivel este área.

Igualmente, la nueva estructura no se explica cómo el cuarto club nacido en España tras Sevilla (1890), Athletic (1898), Barcelona (1899) y el propio RCD Espanyol (1900) y que en meses cumplirá 125 años no haya sido capaz de agarrar un sponsor potente que patrocine el RCDE Stadium. Los acuerdos firmados se suman por fracasos.

Al abandono de la empresa tecnológica china Power 8 (el club rescindió un contrato que duró sólo 18 meses en lugar de los siete años firmados al descubrirse una estafa piramidal del sponsor) le siguió la americana Stage Front, que dio nombre al flamante recinto por sólo una campaña pues la entidad perica también rescindió el pacto por el impago del presunto pagano. Imperdonable.

Este domingo empieza el lío y nos visita el Atlético. Pues a por ellos. Si el club pretende dar este gran cambio la primera figura debe empezar en el banquillo; que los futbolistas que vengan sepan que la figura del técnico es intocable y que tendremos en Manolo González a nuestro Ferguson particular.