Elogio de la dificultad

El delantero español del FC Barcelona, Lamine Yamal, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de Liga contra el RCD Mallorca en el estadio Son Moix de Palma de Mallorca. 16 de agosto de 2025. (Foto: Jaime Reina / AFP) / JAIME REINA / AFP

El Barça tuvo, al principio del partido, la apostura del campeón. Jugó como si viniera de uno de aquellos encuentros de la pasada temporada en los que puso en jaque, y jaque mate, a los grandes de LaLiga. Ahora no jugaba contra uno de los grandes, pero a veces, cuando ya tenía casi vencido el futuro, dio la impresión de que se arriesgaba a un traspiés penoso, de esos que hacen que los grandes abracen el porvenir pidiendo auxilio.

Esta vez el principio fue demasiado veloz, demasiado fácil, como si los equipos hubieran apostado a acabar el partido antes de la primera parte de la primera mitad. Un aburrimiento ético, en lo futbolístico, y estético, en la exhibición de las individualidades, pendientes tan solo de que Lamine Yamal completara el encuentro desde la altura en la que ahora está su pasión por mostrar el mismo cuadro desde posiciones, y pasiones, distintas.

La rapidez con la que se deshizo el equipo de Mallorca de dos de sus jugadores decisivos dañó paradójicamente la pasión futbolística azulgrana. Al Barça le viene bien el sudor. Y las lágrimas, la felicidad de haber marcado en situaciones complejas. Eso lo logró en casi nada, como si el equipo hubiera ensayado los dos primeros goles para preparar su tendencia a las goleadas, de las que el Mallorca sabe más que muchos.

El equipo fue esperando que los goles vinieran como si ya estuviera escrita su victoria y el propio conjunto mallorquín le entregó la cuchara para que hiciera con ella lo que le diera la gana. El exceso de facilidad convirtió el partido, en la segunda parte, en una exhibición de nada.

Se distinguieron todas las líneas por su aburrimiento, paralelo sin duda al penoso espectáculo del graderío, resignado por las decisiones arbitrales que, aparte de su justicia, mataron un partido del que no se esperaba igualdad sino pasión. El gol de Lamine es la primera parte de una vida que exige dificultad para que esto no sea un aburrimiento entre campeones.