La contracrónica del Mallorca-Barça: un partido de 42 minutos

Era el minuto 42 y las cámaras pillaron a un niño llorando en la grada. Iba con la camiseta del Mallorca y estaba sentado en las escaleras, no en la butaca. Un adulto a su lado trataba de consolarle y otro chico, Simonet, se lo miraba, tal vez asombrado por la dimensión del llanto. El discurrir de los acontecimientos invitaba a suponer que el chaval expresaba su enorme disgusto acompasado al drama que vivía el Mallorca. Imposible de contrastar, el origen del sollozo bien pudiera haber sido otro.

Ya había acabado la emoción del partido, la tensión por el futuro desenlace del marcador, la ilusión por ver al Mallorca derrotar al campeón. Se habían agolpado demasiadas desgracias en el mismo lado, el bermellón, para procesarlas, primero, relativizarlas, después, y conservar la esperanza, perdida ya, a más de 50 minutos del final del partido. La tarde, quizá la semana próxima, se había ido a hacer puñetas.

Mojica intenta arrebatar el balón a Lamine Yamal. / Dani Barbeito / SPO

El complemento del relato

El nin fue pillado por las cámaras, tan aficionadas a completar el relato del acontecimiento con las reacciones de la gente, llorando por las desgracias del Mallorca. Algunas inesperadas, otras previsibles. Y estas fueron las primeras que golpearon su ánimo.

Podía esperar que el Barça ganara en son Moix, incluso que arrasara. Que Raphinha, pronto o tarde, marcara, por supuesto. El brasileño celebró 18 goles en la Liga, dos de ellos en el 1-5 de la pasada Liga de Mallorca. Y que Ferran Torres, el desatacador azulgrana en noviembre, volviera a mojar, primer recambio de Lewandowski por delante de Marcus Rashford, inscrito poco antes de tomar el avión hacia Palma.

Joan Garcia yace en el suelo tras la entrada de Muriqi que supuso la expulsión del delantero. / Dani Barbeito / SPO

Munuera sufrirá otro acoso

El muchacho seguramente gritó enfadado que el árbitro, antiguamente conocido como Munuera Montero, José Luis Munuera desde ayer recordará siempre el fan mallorquinista, mirara y no parara el juego al ver la caída de Raíllo en la jugada del 0-2, que pareció conmocionado en el suelo después de despejar el balón con la cabeza.

El colegiado andaluz, que fue investigado el año pasado por la federación después de expulsar a Bellingham en el Osasuna-Madrid, sufrirá otro acoso del madridismo por una labor que excitó el lagrimal del fan mallorquinista. No solamente concedió el gol porque no había detenido el juego, sino porque luego expulsó a dos jugadores de su equipo, que se quedó con nueve futbolistas sobre el campo y un 0-2 en contra. Un desastre colosal que justificaba el drama. Los mayores, miles de ellos, reaccionaron peor, con gritos e insultos.

José Luis Munuera da explicaciones a Jagoba Arrasate por la concesión del 0-2. / Dani Barbeito / SPO

Dos culpables, un responsable

Dos expulsiones fácilmente evitables. El responsable fue el árbitro, al sacar las dos tarjetas rojas, y los culpables fueron Morlanes y Muriqi. Morlanes vio dos amarillas en nueve minutos: una por protestar el 0-2 y otra por golpear a Lamine Yamal, fruto de la impotencia por la imposibilidad de parar al extremo. Había intervenido en los dos tantos, con el centro a Raphinha y el disparó que derribó a Raíllo.

Muriqi fue con la pierna a la altura de la cabeza de Joan Garcia en busca de un balón dividido en la frontal del área sin reprimir el movimiento. Munuera se cansó de pitar faltitas en la segunda mitad fingiendo severidad con el Barça.

Lamine Yamal recibe la provocación de Jan Salas antes de anotar el 0-3. / Joan Mateu Parra / AP

Jofre Torrents debuta

En 42 minutos había resuelto el campeón su estreno en la Liga, que tenía lugar por primera vez en Mallorca con una victoria que anduvo en línea con los estrenos del siglo: 18 triunfos, 5 empates y 2 derrotas. El Mallorca, desarmado y perdido trató de evitar la goleada en la segunda mitad. Jofre Torrents debutó como lateral izquierdo en Primera, y también Rashford en la Liga.

"Todos los clubs están teniendo dificultades", explicó Deco sobre los apuros para inscribir al delantero inglés, relativizando las dificultades reglamentarias. Jofre pudo jugar porque Gerard Martín tuvo que quedarse en casa.