Las claves tácticas del Mallorca-Barça: Lamine Yamal sigue montando fiestas

El Barça juega igual. Da igual si cambia de portero (Joan Garcia estrenaba titularidad) o se refugia en Ferran Torres, el delantero centro suplente, quien aprovecha cada minuto que deja los músculos fatigados de Lewandowski. No pasa el tiempo y todo continúa igual, capaz de mantener Flick idénticas señas de identidad táctica, a pesar de que no tiene ya a Iñigo Martínez.

Pero el campeón sigue con la misma voracidad en un partido extraño que se terminó en la primera mitad con el 0-2 y las dos expulsiones mallorquinistas: Morlanes y Muriqi. Vivió el Barça en campo contrario del Mallorca, con once jugadores. Y con nueve, claro, además de ejercer la presión como si le fuera la vida. Y le iba en ello como demostró Lamine con su golazo, el 0-3, enojado como estaba con Jan Salas.

Flick, el técnico del Barça, da instrucciones a Lamine Yamal en Son Moix en el duelo ante el Mallorca. / Ap / Joan Mateu Parra

Lamine inventa; Raphinha marca Antes del gol, y eso que apenas se llevaban siete minutos de partido, Lamine Yamal tenía decidido montarse una fiesta en Mallorca. Una fiesta nada privada. Antes del 0-1, el nuevo dueño del 10 llevó por el territorio de la perdición a Mojica, el lateral zurdo del conjunto de Arrasate. Un caño por aquí, un par de regates por allá, llevándole al estrés defensivo en cada acción. Fue entonces cuando decidió no entrar a Lamine, lejos, supuestamente, de una peligrosa área de influencia. Se equivocó Mojica llevando a la condena a su equipo. Le dio unos imprudentes centímetros a la estrella azulgrana, quien se inventó un monumental centro capaz de burlar a toda la tupida defensa del Mallorca. De pronto, la pelota, aparentemente inocua y cómoda en el flanco derecho, sobrevoló toda el área de Leo Román para encontrar la cabeza de Raphinha. Los extremos se conectaron para alegría del Barça. Aunque él no estaba nada contento hasta que en el tiempo añadido anotó el 0-3. Uno de sus goles. Fue al noveno disparo ya con la gente abandonando deprimida Son Moix cuando sacó un zurdazo imponente. Una maravilla. El '10' se estrena con asistencia y golazo.

Ferran Torres aprovecha el descuido de la defensa del Mallorca para marcar el 0-2 del Barça en Son Moix. / Afp / Jaime Reina

Ferran primero remata; luego, pregunta Estaba el partido totalmente en la mano del equipo de Flick. Tenía autoridad en el juego, dominando todos los registros, interpretando lo que demandaba el encuentro. Transitada de forma plácida la tarde en Mallorca hasta que un disparo de Lamine Yamal topó con la cabeza de Raíllo. A partir de ahí se desató el escándalo porque el equipo balear reclamó que la jugada se detuviera. No lo hizo José Luis Munuera (antes Munuera Montero) para desesperación del conjunto local, quien se olvidó de forma increíble de que la pelota aún estaba en juego. Y eso que el Barça aún creía que el colegiado iba a intervenir. Se equivocó. Quien no erró fue Ferran Torres, ‘el nueve’ suplente que se comporta casi siempre como un titular. Miró de reojo a Munuera y al comprobar que no tomaba decisión alguna con Raíllo estirado en el suelo ejerció dignamente su oficio. O sea, agarró ese balón que no parecía querer nadie y firmó un imponente disparo con la pierna derecha. Dos primeros tiros del Barça, dos goles. Un ejercicio de contundencia espectacular. Un tanto, el de Ferran, que ni siquiera celebró, expectante como estaba con el árbitro. Luego, 21 tiros del Barça, cero goles. Hasta que en el 22 emergió Lamine. Y golazo.

Muriqi golpea en la cara de Joan Garcia en la jugada que el VAR determinó que era tarjeta roja. / Ap / Joan Mateu Parra

Morlanes y Muriqi autodestruyen al Mallorca En seis minutos, y ya con 0-2 en el marcador, el equipo de Arrasate, impotente y desconcertado, activó el botón de la autodestrucción. No sabía cómo parar a Lamine Yamal. Ni tenía herramientas para desactivar la asfixiante presión del Barça. Fueros seis minutos de combustión donde dos jugadores del Mallorca se ganaron la tarjeta roja, dejando a su equipo en tal estado de debilidad (con nueve y más de una hora de partido por delante), que abandonaron Son Moix con la mirada perdida en el césped, clamando, eso sí, su frustración. Morlanes fue el primero que vio la tarjeta roja (m. 33), víctima de su incontrolable furia. Tenía una amarilla (m. 26) y cometió la torpeza de frenar con una patada por detrás a Lamine. Segunda amarilla y al vestuario. Muriqi, un delantero de oficio, midió mal la distancia con la salida de Joan Garcia y levantó de forma imprudente su bota izquierda. Imprudente e irresponsable porque topó con la oreja derecha del nuevo meta azulgrana. Munuera le enseñó amarilla, pero el VAR desautorizó al colegiado porque la imagen -no retiró su larga pierna cuando pudo hacerlo- era de tarjeta roja. Y así, en seis volcánicos minutos, el Mallorca descarriló.

Joan Garcia se ajusta los guantes durante el Mallorca-Barça en Son Moix. / Efe / Cati Cladera