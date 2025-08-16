Las claves del 'once' del Barça en Mallorca: Joan Garcia, titular; Rashford, suplente

Temporada dos, día uno. Así empieza Hansi Flick el segundo capítulo de sus proyecto. Lo hace con Joan Garcia como portero titular, horas después de que el Barça lo inscribiera jugando al límite, tal y como acostumbra el presidente azulgrana Joan Laporta.

Es el nuevo número uno, aunque lleve el dorsal ’13’ en su espalda. Rashford, en cambio, empieza la Liga de suplente. Estará en el banquillo de Son Moix mirando desde allí el duelo inaugural ante el Mallorca.

Eric, lateral diestro.

Defensa nueva sin el jefe Iñigo Martínez, que vive su aventura en Arabia. Se queda de suplente Koundé, por lo que el dueño del carril derecho será, de nuevo, Eric García. El eje central queda integrado ahora, tras la salida del vasco, por Araujo y Pau Cubarsí, desplazado al flanco izquierdo. Balde es intocable como lateral zurdo.

Fermín se gana el sitio

Ni Gavi. Ni tampoco Dani Olmo. El tercer hombre del centro del campo es el joven centrocampista andaluz. Se ha ganado Fermín el derecho a ser titular en la primera jornada completando la zona ancha junto a los imprescindibles Pedri y Frenkie de Jong.

Fermín López celebra uno de los dos goles que marcó al Como en el trofeo Joan Gamper. / FCB

Ferran Torres, el ‘nueve’

No está Lewandowski, aquejado de unos problemas físicos, que lo han dejado en Barcelona. Y, de nuevo, Flick vuelve a confiar en Ferran Torres para ocupar el eje del ataque escoltado por Lamine Yamal en la banda derecha y Raphinha en la izquierda. No hay, por lo tanto, espacio para Rashford, que aguardará turno en el banquillo