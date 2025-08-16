Un Barça al límite con las inscripciones sale a defender su trono

Si no fuera porque tiene un punto grotesco, se podría jugar a adivinar cuántos jugadores tendrá inscritos el Barça antes de que comience el partido de Mallorca. Por cuarto año consecutivo se acerca el equipo al debut de la Liga arrastrándose para poder disponer de toda la plantilla. Le pasó a Xavi Hernández y le pasa a Hansi Flick, que por muy fiel al discurso del club que sea y muy paciente que intente ser, no puede esconder que es un sinsentido.

"No estoy contento”, dijo ayer, sin querer disimular ni disfrazar su enojo de una situación anómala, que descubrió por primera vez el pasado verano, cuando se quedó fuera Dani Olmo ¡el único fichaje de 2024!, y que se repite de nuevo pese a las constantes promesas de la junta y del club que garantizaron la inscripción de los cinco futbolistas.

Joan Garcia, bajo los palos en la última sesión. / Valentí Enrich / SPO

Imprescindible y necesaria

Y puede suceder, porque el tiempo no se agota hasta que Flick dé la alineación y la convocatoria oficial, que sean registrados los cinco. La inscripción de Joan Garcia es la prioridad absoluta, y la más fácil, por cuanto se aprovecharía el espacio salarial que deja libre Marc-André ter Stegen. Iñaki Peña, el único inscrito, no ha jugado ni un minuto en toda la temporada.

La de Marcus Rashford se adivinaba necesaria, siendo el segundo fichaje, una estrella internacional, y por la ausencia de Robert Lewandowski, que ayer se entrenó solo y cuando aparecieron sus compañeros se marchó al vestuario. Wojciech Szczesny y Gerard Martín han firmado nuevos contratos y Roony Bardghji podría colar como jugador del filial.

Lewandowski saluda a Lamine Yamal al abandonar el césped cuando empezaba el trabajo del grupo. / Valentí Enrich / SPO

“Conozco la situación, y lo único que hay que hacer es esperar hasta mañana", explicaba Flick el viernes, resignado a la incertidumbre, aunque ha trabajado sin dejarse influir por esos condicionantes. Contando con Garcia bajo los palos y dudando entre Rashford y Ferran para sustituir a Lewandowski.

Peor era el año pasado

La situación era más peliaguda en el verano anterior. Estaban lesionados Araujo, De Jong y Gavi, y Fermín apuraba las vacaciones tras los Juegos de París, y durante la pretemporada faltaba medio equipo tras la Eurocopa. Sin embargo, el Barça ganó en Valencia (1-2) y encadenó siete victorias seguidas que le dieron ventaja en la Liga.

Los jugadores azulgranas, durante el calentamiento en el último entrenamiento. / Valentí Enrich / SPO

Hasta el noviembre “de mierda”, en expresión de Flick, que aún recuerda aquel frenazo largo que continuó hasta diciembre. El noviembre acabó donde empieza agosto: en Mallorca. El Barça goleó por 1-5 sin Lewandowski, suplente, y con Ferran de delantero centro. El valenciano abrió el marcador. Lo cerró Pau Víctor, el tercer nueve.

"Me centro en lo que puedo cambiar, y el resto lo dejo en manos del club", repetía de una frase ya empleada. Por el camino actual ha perdido a Iñigo Martínez, que le comunicó su voluntad de marcharse a Arabia Saudí en el vuelo de regreso de Corea. Una baja grave, irreparable en términos de liderazgo en el vestuario y de compenetración defensiva, pero que será subsanada en el campo con la utilización de Gerard Martín como central izquierdo.

“Si será mejor esta temporada que la pasada ya se verá. Lo dirán los resultados. Los títulos están al final del camino” Hansi Flick — Entrenador del Barça

Gavi se pone un peto delante de Fermín, con el balón. / Valentí Enrich / SPO

Dos asuntos resueltos

“Me ha gustado mucho lo que he visto en las últimas semanas en los entrenamientos”, admitió Flick, garantizando que el equipo está listo para una campaña que vaticina "dura”. El Barça defiende su condición de tricampeón de Liga, Copa y Supercopa, aunque no es una presión añadida.

“Si será mejor esta temporada que la pasada ya se verá. Lo dirán los resultados. Se trata de ganar todos los partidos a partir del primero. Los títulos están al final del camino”, reflexionó Flick, más que satisfecho por que se haya resuelto el conflicto con Ter Stegen -”lo más importante es que se recupere bien”, deslizó- y la reacción de Fermín en las dos últimas semanas de trabajo.