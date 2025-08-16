Fútbol
Joan Garcia, inscrito horas antes del debut del Barça ante el Mallorca; Rahsford aún no
El portero de Sallent podrá jugar en Son Moix en el estreno liguero del Barça
Marcos López
Periodista
Francisco Cabezas
Jefe de Deportes de EL PERIÓDICO
Francisco Cabezas es jefe de la sección de Deportes de El Periódico desde junio de 2023. Antes, trabajó en el diario El Mundo, donde fue cronista de los partidos del Fútbol Club Barcelona desde 2004. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha sido enviado especial en los Juegos Olímpicos de París 2024, el Mundial de Fútbol de Qatar (2022) y el Mundial de Fútbol de Rusia (2018). Además, ha cubierto tres Eurocopas (Polonia y Ucrania 2012, Francia 2016, multisede con final en Londres en 2020) y cinco finales de Champions (París 2006, Roma 2009, Londres 2011, Berlín 2015 y Estambul 2023). Ha cubierto también grandes eventos de otras disciplinas como los Mundiales de Natación de 2013 en Barcelona o el Mundial de Baloncesto de 2014 en España.
En 2017 fue galardonado con el premio al mejor trabajo periodístico del año por la revista Panenka.
Profesor de Periodismo Deportivo en la Universitat Pompeu Fabra-BSM.
Colabora con las emisoras de radio RAC1 y Onda Cero.
En junio de 2022 publicó su primera novela, ‘Perder’ (Panenka).
Inscrito, pero sin dorsal aún. Horas antes de que el Barça debute esta tarde en Mallorca era validada por la Liga la inscripción de Joan Garcia, uno de los grandes fichajes para el segundo proyecto de Flick. Quedaba registrado el exportero del Espanyol aprovechando, eso sí, el dictamen de la comisión médica de la patronal de los clubs en que se certificaba que la baja de Ter Stegen era de larga duración. Por ese resquicio se colaba a Joan Garcia, pero no lograba el club azulgrana inscribir a Marcus Rashford, aunque la directiva azulgrana confía en hacerlo justo antes de que se juegue el partido en Son Moix.
No figura, de momento, tampoco Szczesny en la lista oficial de la Liga, quien, curiosamente, otorga el dorsal número uno a Iñaki Peña. Quedando, al mismo tiempo, tanto Ter Stegen, que está de baja tras la operación en la espalda que se realizó en Burdeos, como Joan Garcia sin dorsal asignado.
Tiene Hansi Flick un porte de tipo transparente que lleva a la reverberación de su discurso. Así que el viernes por la mañana, cuando le tocó afrontar la incómoda cuestión de las inscripciones del primer equipo, torció el gesto: "No estoy contento". Porque, una temporada más, el Barça vuelve a ir al límite con el registro de futbolistas con el partido de este sábado en Mallorca como primera frontera.
Quien sí ha podido ser ya inscrito en la mañana de este sábado ha sido Joan Garcia, pese a que el propio club azulgrana había asegurado en un principio que el registro se culminaría el jueves. En este caso, que la Comisión Médica de LaLiga determinara el pasado miércoles que Marc-André ter Stegen sufre una lesión de larga duración que le mantendrá un mínimo de cuatro meses de baja aclaraba el asunto.
Así, Joan Garcia podrá colocarse bajo palos en Son Moix en el que será su primer partido oficial con el Barça después de que la entidad barcelonista pagara su cláusula de rescisión al Espanyol (25 millones de euros más 1,3 del IPC) el pasado mes de junio. En el banquillo, eso sí, todo apunta a que no podrá estar aún el polaco Wojciech Szczesny al no estar todavía inscrito tras la renovación de su contrato.
Por quien cruzaban los dedos en los despachos del Barça era por la inscripción a tiempo de Marcus Rashford, algo que todavía no se ha producido y que tiene a Flick también pendiente por si tuviera que echar mano de Ferran Torres en ataque al no estar Robert Lewandowski recuperado de sus molestias.
Manejaba el club varias vías para poder inscribir a Rashford -prioritario-, y después al propio Szczesny y Gerard Martín (el danés Roony Bardghji, mientras, podría ser inscrito con ficha del filial). Por lo pronto, este viernes el Barça vendió el 50% de los derechos que aún mantenía del extremo Francisco Trincão al Sporting de Portugal a cambio de 11 millones de euros. Además, oficializó la renovación hasta 2030 de Jules Koundé, pudiendo así espaciar su amortización (fichado del Sevilla en 2022 a cambio de 50 millones de euros, concluía su vinculación en 2027).
Paralelamente, el Barça espera todavía la validación por parte de LaLiga de la venta de los derechos de explotación de los asientos VIP del Spotify Camp Nou (que tenían que ser validados por la auditora Crowe y cuya documentación ya se ha remitido a LaLiga). Además, tiene también a punto un aval preventivo de siete millones de euros aprobado esta semana en junta extraordinaria y que debería servir para equilibrar el desequilibrio en las secciones.
