Fútbol
El Barça, campeón de la Copa Catalunya tras derrotar al Badalona Women (1-0)
Laia Bonals
Redactora de deportes
Laia Bonals es redactora de deportes de El Periódico desde abril de 2023. Antes, formó parte de la sección de deportes del ARA, donde empezó su especialización en deporte femenino la temporada en la que el Barça ganó su primera Champions en Goteborg. Desde entonces, ha sido la especialista en el creciente mundo del deporte femenino, siempre preocupada por contar las historias de las atletas que están cambiando el mundo y rompiendo techos de cristal. '4 abraçades i 1 trops de paper' ha sido su primer libro, de la mano de Símbol Editors.
Colabora con las emisoras de radio Catalunya Ràdio y RAC1, además de las cadenas televisivas de Betevé y Esport 3.
No fue un partido plácido ni sencillo, pero el Barça se encomendó a Ewa Pajor para llevarse la Copa Catalunya ante el FC Badalona Women en el Estadi Municipal de Peralada. El equipo de Pere Romeu, en su primer encuentro de pretemporada y con un once plagado de suplentes, certificó el título con un solitario gol de la delantera polaca nada más empezar la segunda parte.
El duelo contra el Badalona Women da el pistoletazo de salida al conjunto azulgrana, que a cuentagotas va recuperando a todas sus futbolistas. La gran mayoría, las internaciones españolas que disputaron la final de la Eurocopa donde cayeron ante Inglaterra, se incorporaron esa misma mañana a la dinámica del equipo y no formaron parte de la convocatoria para la final de la Copa Catalunya.
Con el trofeo grabado con su nombre, el equipo de Pere Romeu vuelve a Barcelona con el tiempo justo para hacer las maletas. Este mismo martes parten hacia México para realizar su tercera pretemporada consecutiva en el país, dentro de la gira “Barça on Tour 2025”. El equipo azulgrana disputará dos amistosos que servirán como preparación antes del inicio oficial del curso.
El primer partido será el 22 de agosto en Monterrey, donde las azulgranas se medirán a una selección de estrellas de la Liga MX Femenil en el Estadio UANL. Dos días más tarde, el 24 de agosto en la Ciudad de México, el Barça se enfrentará al Club América Femenil en el Estadio Ciudad de los Deportes, un choque especial por el reencuentro con exjugadoras como Bruna Vilamala y Sandra Paños.
