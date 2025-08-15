Fútbol
El Valencia prohíbe comer pipas en la grada de Mestalla en una decisión insólita
El club valencianista pretende "garantizar la salubridad" con esta medida
Efe
El Valencia no permitirá ya el consumo de pipas en Mestalla, según informó este viernes el club en un comunicado en el que explica que lo hace "para garantizar la salubridad en las gradas".
"Tirar al suelo las cáscaras de las pipas supone un problema de salubridad, obstruyendo tuberías y generando, además, todo tipo de molestias a los vecinos que viven junto al estadio de Mestalla durante las tareas de limpieza en los días posteriores a cada partido", defiende el club.
Ya no se vendían pipas en el estadio
La prohibición de comer pipas en las gradas da continuidad a la medida que anunció el club hace ahora dos años, por la que dejó de ofrecer este producto en los puntos de venta dentro del estadio.
Esa medida se acompañó con la prohibición de tirar las cáscaras al suelo y se argumentó con los mismos motivos que ahora y porque provocaba presencia de ratas.
El Valencia pondrá en marcha esta medida este domingo, en el estreno en el campeonato de Liga del equipo en Mestalla frente a la Real Sociedad (21.30 h.).
