Lo que separa a Laporta de Florentino

Como esto del fútbol va tan rápido, quizá ya alguno se haya olvidado del estrambótico episodio. Pero en la última final de la Copa del Rey, el Real Madrid amagó con no jugar después de aquella rueda de prensa en que los árbitros alzaron la voz contra el acoso que sufrían. Pues bien. En aquellos días de 'sevillanía' extrema, y antes de que el Barça se llevara el triunfo en un duelo tremendo, un viejo zorro que conoce hasta el último rincón de Chamartín explicaba: "Estamos cada vez más cerca de que el Madrid no se presente a un partido".

Es mentira que el tiempo todo lo arregle. Ni mucho menos el verano. La guerra que mantiene Florentino con Javier Tebas, presidente de la patronal además de vicepresidente en la Federación Española de Rafael Louzán, amenaza la estabilidad de un campeonato que comienza en llamas. Ya sea porque no ha habido manera de que el Madrid consiga que le aplacen la primera jornada después de haber jugado el Mundial de Clubes, ya sea por ese Villarreal-Barça en Miami con el que Tebas pretende cumplir uno de sus grandes sueños mientras saca al equipo blanco de la ecuación, ya sea por la desventura arbitral, con las designaciones de los colegiados anunciándose un día antes de cada partido en una medida de clara intención: que el Real Madrid TV tenga menos tiempo para atizar.

Mientras todo eso ocurre, Joan Laporta ha tejido una red de aliados que va más allá de su relación con Florentino por la Superliga. A Louzán le encantó que el presidente del Barça fuera el único que atendiera a su invitación en la pasada final de la Nations League. A Tebas, cada vez más comedido, le ha parecido de fábula la disposición azulgrana por apuntarse a la excursión de Miami. Y al Consejo Superior de Deportes nada se le puede reprochar después de haber salvado al presidente azulgrana del momento más crítico de su mandato al facilitar las inscripciones la temporada pasada de Dani Olmo y Pau Víctor.

Florentino ha sido presidente del Real Madrid 23 de los últimos 25 años (aunque para ello sólo haya tenido que pasar por dos procesos electorales, en 2000, cuando irrumpió de la mano de Luis Figo, y en 2004, con triunfos sobre el ya fallecido Lorenzo Sanz). Tras su última reelección, acabará su actual mandato ya con 82 años, sin oposición ni resistencia y con la esperanza de haber podido cambiar antes el modelo de propiedad.

Laporta, que llegó en 2003 al sillón presidencial como William Wallace y los 40 recién cumplidos, se apartó durante la década del 'bartorosellismo'. A sus 63 años, y después de haber aprendido que ni la política de partidos ni los ejercicios de rebeldía casan con el poder de verdad, afrontará el próximo verano otras elecciones para ser presidente cinco años más. Y lo hará con la convicción de que su tumultuosa obra de gobierno es asumida por unos socios que se han dejado llevar por la ola 'punk' del Barça de Flick.

Comienza una Liga de lo más estimulante con Lamine Yamal y Kylian Mbappé portando ese 10 que arrima a lo divino. Pero mientras el espectáculo deportivo se da por descontado, en la tramoya las cuerdas del telón están cada vez más deshilachadas. Las alianzas con los círculos de poder y las guerras por el control del fútbol determinan el futuro.