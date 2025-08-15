Jagoba Arrasate: "¿El partido de Miami? Hace tiempo que la guarnición se comió al solomillo"

Jagoba Arrasate no decepciona nunca, nunca. No solo por ser la sinceridad, la verdad, la pausa, la reflexión más clarividente del fútbol español, sino porque jamás rechaza comentar lo que se le pregunte. El técnico del Real Mallorca, que el año pasado realizó una primera vuelta prodigiosa con el ‘Mallorqueta’ pero no acabó, pese a terminar 10º de LaLiga, con las sensaciones que a él le hubiese gustado, afronta el primer partido oficial de la temporada, en Son Moix, frente al Barça campeón con la impresión de que “o hacemos el partido perfecto, o nos acercamos al mejor Mallorca de la pasada temporada, o no tendremos nada que hacer frente a un equipo que ha normalizado meter cuatro o cinco goles por partido y crear un montón de ocasiones”.

De todo hubo en la conferencia de prensa de Arrasate que abría laLiga, incluso la broma de que algunos periodistas no estuviesen demasiado hábiles a la hora de apretar el botón del micrófono antes de preguntar. “El primer día de clase siempre ocurren estas cosas”. Se hablo del mercado que tiene a Arrasate con un montón de salidas y llegadas pendientes, del reparto de los ingresos televisivos (“bueno, es lo que hay y debemos trabajar en lugar de hablar tanto para cambiar eso”) y, por descontado, le preguntaron su opinión sobre la posibilidad, aún pendiente de aprobación por la UEFA, de que el Villarreal-Barça, de Navidad, se dispute en Miami (EEUU).

"El Barça, que ha podido hacer una buena pretemporada, te aprieta mucho, mucho, y ha normalizado meter cuatro o cinco goles por partido. Empiezan con un 4-3-3 pero, en cuanto recuperan el balón, te hacen un 3-2-5 y cinco delanteros aprietas a tus cuatro defensas. Tendremos que estar muy atentos a eso" Jagoba Arrasate — Entrenador del Real Mallorca

“Vaya, sé de algún amigo mío, pelotari, que aún sigue por allí, en Miami, que se alegrará de que lleven ese partido a su ciudad, pero todo el mundo sabe lo que opino de esas cosas y, sí, no me gusta, no. Hace ya mucho tiempo que la guarnición se comió al solomillo”, comentó el técnico rojillo. “Pero, repito, esto está montado así, formamos parte, todos, todos, de esta Liga y, por tanto, si hay alguna cosa que comentar o cambiar no es hablando aquí donde debe hacerse. Debenos hablar con el club y que el club traslade nuestro pensamiento donde se deciden estas cosas. Pero, repito, está así montado y hay poco que añadir”.

Arrasate, cómo no, elogió enormemente al Barça de Hansi Flick. “Es el campeón y, repito, es un equipo que ha normalizado meter cuatro y cinco goles por partido. Han podido hacer una pretemporada como toca y, sin duda, espero enfrentarme a la mejor versión del Barça y, por tanto, o estamos a nuestro mejor nivel y pienso en los buenos partidos que hicimos el año pasado o sufriremos mucho”.

El entrenador del Mallorca contó que espera, por supuesto, un Barça presionando mucho arriba y tirando la línea del fuera de juego incluso hasta el centro del campo. “Ellos arrancan con un 4-3-3, que muchas veces, cuando recuperan el balón, se puede convertir en un 3-2-5, lo que significa que tienes a cinco ‘delantero’ sobre tus cuatro defensas y, por tanto, o ayudan los centrocampistas o pelearemos en inferioridad”.

Arrasate envió un cariñoso saludo de aliento a la afición rojilla y les recordó que con ellos son mucho más fuertes. “Sé que habrá una parte de nuestra gente que piense que, el año pasado, no acabamos tan bien como empezamos. Sé que habrá otros que pensaron que aún nos falta algún fichaje. Sé que otros estarán pensando que nuestro inicio de temporada (Barça, Celta, Real Madrid y Atlético) no es muy adecuado, pero quiero decirles a todos ellos que mi intención este año es que nuestra afición se identifique con el equipo, si logramos eso, seremos mejores”.

El entrenador del Real Mallorca no ha convocado para el partido de mañana a tres de sus titulares del pasado año como el meta Greiff, pendiente de salir, Maffeo y Larín, que han pedido dejar el Real Mallorca. “No tienen la cabeza aquí y, por tanto, no nos pueden ayudar, es así de sencillo y claro”. Y sí habló de la excelente incorporación del azulgrana Pablo Torre. “Le oí decir que no había tenido suficientes partidos para demostrar lo que valía, así que espero que, cuando deje el Real Mallorca, no diga eso de mí. Está muy metido en su papel, nos ayudará mucho y, sí, le espero muy motivado ante el Barça. Y lo espero porque lo necesitamos”.