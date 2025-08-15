Fútbol
Interrumpen el Liverpool - Bournemouth por insultos racistas a Antoine Semenyo
El juego estuvo parado durante tres minutos después de que el futbolista del Bournemouth fuese increpado por un hincha del Liverpool
El PeriódicoEl Periódico
Bajo la firma ‘El Periódico’ se podrán encontrar informaciones de actualidad realizadas de manera conjunta por varios miembros del equipo de última hora u otra sección, elaborada con distintas fuentes y en la que ninguna de las aportaciones sea prioritaria ni incluya una información suficientemente sustantiva como para justificar una firma concreta.
El partido que abría la Premier League entre el Liverpool y el Bournemouth en Anfield tuvo que ser interrumpido en el minuto 28 por insultos racistas a Antoine Semenyo, futbolista nacido en Londres y de origen ghanés.
El árbitro del partido, Anthony Taylor, advertido por el futbolista del Bournemouth, ordenó la detención momentánea del encuentro. Según puede verse en las imágenes, Semenyo, antes de un saque de banda, es increpado por un aficionado del Liverpool desde la banda.
El colegiado informó a los técnicos de Liverpool y Bournemouth, Arne Slot y Andoni Iraola, sobre los motivos de la interrupción del partido.
El encuentro pudo reemprenderse en el minuto 31.
- El Nàstic cancela un fichaje que dijo: 'Me cago en los muertos de todos los catalanes
- Sonia Bermúdez, el relevo en el banquillo de la selección española de fútbol que no convence
- España arrolla a Austria (10-0) en el Europeo y se jugará el pase a las semifinales contra Bélgica
- Jana Fernández negocia su inminente salida del Barça para fichar por el London City Lionesses
- Así es el plan de Tebas para acabar con la mitad de la piratería esta temporada
- La UCI castiga un año al ciclista Edgar Carballo por agresión sexual a la catalana Ares Masip en una sanción sin precedentes
- El Real Madrid boicotea el Villarreal-Barça en Miami
- Los motivos de fondo que llevan al Madrid a cargar contra el Villarreal-Barça de Miami