Interrumpen el Liverpool - Bournemouth por insultos racistas a Antoine Semenyo

El juego estuvo parado durante tres minutos después de que el futbolista del Bournemouth fuese increpado por un hincha del Liverpool

Antoine Semenyo, futbolista del Bournemouth, durante su partido frente al Liverpool en Anfield.

Antoine Semenyo, futbolista del Bournemouth, durante su partido frente al Liverpool en Anfield. / Efe

El partido que abría la Premier League entre el Liverpool y el Bournemouth en Anfield tuvo que ser interrumpido en el minuto 28 por insultos racistas a Antoine Semenyo, futbolista nacido en Londres y de origen ghanés.

El árbitro del partido, Anthony Taylor, advertido por el futbolista del Bournemouth, ordenó la detención momentánea del encuentro. Según puede verse en las imágenes, Semenyo, antes de un saque de banda, es increpado por un aficionado del Liverpool desde la banda.

El colegiado informó a los técnicos de Liverpool y Bournemouth, Arne Slot y Andoni Iraola, sobre los motivos de la interrupción del partido.

El encuentro pudo reemprenderse en el minuto 31.

